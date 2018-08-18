Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:airmax78, руки правда золотые. Но сейчас это уже неактуально. В следующей квартире буду делать ремонт в стиле лофт по методу Флая
P.S. Кстати, Флай, весной 2019 будет старт продаж в ЖК в хорошей локации в Ирпене. Вы готовы забетонировать копытце в следующий цоколь?)))
Я шукаю щось поближче до рейкового транспорту. Нова Буча, Континент, Міленіум, Сонячна Оселя. В Ірпені навряд чи щось буде близько до ж.д. станції. Якщо буде, давайте наводку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.
Долярчик молодца, что не зассал и интуицию свою послушал! Во Львове в среднем метр стал дороже на 150-200 баксов. Если у кого было 20-30 тыс уе в матрасе и он не вложился максимум в 2017, то он тупо в пролете, так как цены выросли и будут и далее рости. Для примера, посмотрите Донца 2а на олх наличие и цены на квартиры. Дом сдан в 2015-2017, более 1000 квартир. Субъективно %30 квартир еще без ремонта и жильцов, а на олх только 20 квартир продается. Где же остальные???
... крикунам про дешевій цього незрозуміти!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Natt написав:Нет уж, пусть позиция и далее остается вакантной))) Ибо самое печальное в этой истории для меня - потеря недвиги)))
Я сразу почувствовал, что рассказы про мужа-золотые руки были неискренними.
та понятно, тупой работяга, не пара для такой девушки
Уно, ти ще недавно писав, що виходить замуж надо за сантєніка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
Влад, а если считать стоимость не матраса с деньгами баксов? Для вас и Долярчика пример кейса на реальную квартиру в реальном доме. С 2016 изменился проект пару раз, некоторые не получили модное нынче панорамное окно, дальше пропали садик, школа, парковка, секций: вместо 3 стало 4 и наше любимое задержки сдачи уже более года... Красным и зелёным плата за риск. И честно, покупать не мечту, а суровую реальность, того стоит. Условный человек действительно купил эту условную квартиру используя в той или иной мере кейс 50/50 разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d
Я из окна смотрю на этот дом, реально строят долго. И реальное попадание на деньги для матрасника - 10+к уе на квартире, что подтверждает рост цен. Хотя опять же, риск недостроя тоже есть. Не уверен, что школу им обещали. А садик еще Донца 2а обещали... и с паркингом их кинули, а 700+ квартир на 30 парковочных мест во дворе, думаю, будет жесть!
А опишите мне портрет человека 100% кэш, 100% бакс? И который при этом вообще больше не откладывал на квартиру 2,5 года из доходов? И потом, покупали красивую картинку, а строят, что строят и долго... ))) Поэтому как много среднестатистических людей "влетели" на 10килобаксов?