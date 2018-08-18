Я шукаю щось поближче до рейкового транспорту.
Нова Буча, Континент, Міленіум, Сонячна Оселя.
В Ірпені навряд чи щось буде близько до ж.д. станції. Якщо буде, давайте наводку.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:27
Я шукаю щось поближче до рейкового транспорту.
Нова Буча, Континент, Міленіум, Сонячна Оселя.
В Ірпені навряд чи щось буде близько до ж.д. станції. Якщо буде, давайте наводку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:31
... крикунам про дешевій цього незрозуміти!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:32
Уно, ти ще недавно писав, що виходить замуж надо за сантєніка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:44
,,дырка,, там останется только надо общагой)))). Весь вид закроет дом стена автограф-2
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:45
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:51
Ну так цоколь вроде в комплект не входил))))
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:53
почитайте
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:23
А опишите мне портрет человека 100% кэш, 100% бакс? И который при этом вообще больше не откладывал на квартиру 2,5 года из доходов? И потом, покупали красивую картинку, а строят, что строят и долго... ))) Поэтому как много среднестатистических людей "влетели" на 10килобаксов?
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:12
stm
Захотелось почитать инфо. что с ценами на жилье в Прибалтике после свала народа на ПМЖ в Европу. Читаем и радуемся про Ригу. Для Киева все впереди.
Вы ведь явно и не раз проходили мимо этого дома. Но знали ли о том, что в нем происходит? А что в других домах-призраках? И какие истории с ними связаны? Тот самый сотрудник полиции сказал: "Если хотите знать, сколько домов в центре заброшены, то вечером, часов в восемь, или рано-рано утром, когда все встают на работу, прокатитесь по Риге и посмотрите, какие здания с темными окнами".
Кажется, по числу домов с темными окнами одна из улиц-рекордсменок — это Чака (и небольшие, прилегающие к ней), плавно вытекающая из Марияс. Вот история одного дома в самом центре Чака. Он достался моему знакомому Николаю в 1990-е — как "историческая справедливость". Вначале знакомый радовался ("стану крутым арендодателем и ни в чем себе отказывать не буду!"), но потом схватился за голову. Оказалось, жить в огромном доме людям больше нельзя — нужен срочный ремонт, причем капитальный. А это даже не миллион латов (тогда еще). Таких денег у собственника не нашлось. Дом банально законсервировал — до лучших времен.
Но те самые "лучшие" так и не наступали. А за недвижимость ведь платить надо — и самые разные налоги, да еще и штрафы за то, что здание в центре Риги простаивает и приходит в упадок! В нулевых приятель пытался продать дом, но покупателей не было. И только перед самым кризисом 2008 года дом кое-как удалось продать по цене чуть ли не в двадцать раз ниже той, сколько он реально стоил. И все равно, приятель деньги получил, перекрестился, напился, а потом эмигрировал из Латвии куда-то в жаркие страны, где теперь работает инструктором по дайвингу.
Но в какой-то момент все вдруг ушли… Жив только первый этаж, где работают казино, пара обычных магазинов и какой-то салон, а входы в подъезды заколочены, на воротах во двор висят замки. Впрочем, в одном месте кусок двери кто-то выломал — дыра как раз, чтобы пролез бомж.
Читать далее:
Пошли даже дальше заколоченных окон, заколотили подъезды.
Все как я предсказывал для Киева.
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поторопитесь, если интересуетесь, в ОП удивляются очередям . Будут повышать стоимость в связи с ажиотажем. Проект будет проще, чем первый дом..
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