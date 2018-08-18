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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2304230523062307>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:13

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:airmax78 Не, там дырка метров 100 останется ))



,,дырка,, там останется только надо общагой)))). Весь вид закроет дом стена автограф-2

Сначала рассказывали про один дом. Потом ещё два дома добавилось. Теперь окончательно вид из трёх комн кв. в свечках на парк закрывает стена автограф2. :mrgreen: Сейчас с парковкой жёппа полная. Возле парадного гостевая на 15 мест. Цены в автограф2 стартуют с 19 кгрн на третьем этаже традиционно с видом в стену. Дом интересен с точки зрения "для себя" любителям жизни около стротельного рынка. Вот и ход конём (профит в виде 1500 квартир), который позволил демпингануть с самого начала.

Короче, с инвест точки зрения место не совсем айс :D

ПС
В оболоньскай поставили лифты Евроформат, вроде так. Мжк начал сначала экономить на фасадах, и закончил лифтами (по карманам трить начал)
Востаннє редагувалось hume в Нед 14 жов, 2018 17:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:14

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, я же и хочу положить конец домыслам и докопаться до истины.

Так ти теж на грані розвода?
Можу поменторить за 20 ойро в час.

У нас ничего нет - поэтому нечего делить. Если что - не сошлись характерами и разбежались. Но хочется же понять глубинные причины.

Эир, расскажите нам о вашей личной жизни.. Мы послушаем
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:19

  hume написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Так ти теж на грані розвода?
Можу поменторить за 20 ойро в час.

У нас ничего нет - поэтому нечего делить. Если что - не сошлись характерами и разбежались. Но хочется же понять глубинные причины.

Эир, расскажите нам о вашей личной жизни.. Мы послушаем

Я бы рассказал, но все очень скучно. Нечего рассказывать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:21

Хомякоид
О, класс, готов купить чабаны за 500 Эвро и лично привезти доски, чтоб счастливый продаван с Хамбурха сам заколотил двери в подъезд!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:29

  airmax78 написав:Я бы рассказал, но все очень скучно. Нечего рассказывать.

Но с удовольствием послушаете про личную жизнь другого форумчанина :D :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:30

  барабашов написав:Хомякоид
О, класс, готов купить чабаны за 500 Эвро и лично привезти доски, чтоб счастливый продаван с Хамбурха сам заколотил двери в подъезд!

В лучших традициях форума. А тем временем приезжая в "отсталый" Киев первым делом повышается аренда в Чабанчиках.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:stm

Захотелось почитать инфо. что с ценами на жилье в Прибалтике после свала народа на ПМЖ в Европу. Читаем и радуемся про Ригу. Для Киева все впереди.
https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/201 ... anija.html

Вы ведь явно и не раз проходили мимо этого дома. Но знали ли о том, что в нем происходит? А что в других домах-призраках? И какие истории с ними связаны? Тот самый сотрудник полиции сказал: "Если хотите знать, сколько домов в центре заброшены, то вечером, часов в восемь, или рано-рано утром, когда все встают на работу, прокатитесь по Риге и посмотрите, какие здания с темными окнами".

Кажется, по числу домов с темными окнами одна из улиц-рекордсменок — это Чака (и небольшие, прилегающие к ней), плавно вытекающая из Марияс. Вот история одного дома в самом центре Чака. Он достался моему знакомому Николаю в 1990-е — как "историческая справедливость". Вначале знакомый радовался ("стану крутым арендодателем и ни в чем себе отказывать не буду!"), но потом схватился за голову. Оказалось, жить в огромном доме людям больше нельзя — нужен срочный ремонт, причем капитальный. А это даже не миллион латов (тогда еще). Таких денег у собственника не нашлось. Дом банально законсервировал — до лучших времен.

Но те самые "лучшие" так и не наступали. А за недвижимость ведь платить надо — и самые разные налоги, да еще и штрафы за то, что здание в центре Риги простаивает и приходит в упадок! В нулевых приятель пытался продать дом, но покупателей не было. И только перед самым кризисом 2008 года дом кое-как удалось продать по цене чуть ли не в двадцать раз ниже той, сколько он реально стоил. И все равно, приятель деньги получил, перекрестился, напился, а потом эмигрировал из Латвии куда-то в жаркие страны, где теперь работает инструктором по дайвингу.


Но в какой-то момент все вдруг ушли… Жив только первый этаж, где работают казино, пара обычных магазинов и какой-то салон, а входы в подъезды заколочены, на воротах во двор висят замки. Впрочем, в одном месте кусок двери кто-то выломал — дыра как раз, чтобы пролез бомж.

Читать далее: https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/201 ... anija.html

Пошли даже дальше заколоченных окон, заколотили подъезды. :D
Все как я предсказывал для Киева.


"Дом удалось продать по цене в двадцать раз меньше той, сколько он реально стоил" - уже тут стало очень и очень смешно.

Хомякоид, вы читаете и простите тут убогие российские инфопомойки. "Заколоченные окна и подъезды" - зайдите на тамошние сайты по аренде, представьте себе, никто не умоляет снять их прелесть "хотя бы за коммкналь".

Кстати и ваши (хотя до вас топикстартер уже почти десять лет "предсказывает") "предсказания" как были ни о чем так и остаются, рынок аренды живёт и здравствует, и в ваших Чабанах, стройки идут шо дурные и представьте себе, покупаются. Так что "забитые окна" бредом как было так и осталось
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:32

Так там под этот свечной маф уже фундамент залит...
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Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 14 жов, 2018 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:33

  Хомякоид написав:stm

Захотелось почитать инфо. что с ценами на жилье в Прибалтике после свала народа на ПМЖ в Европу. Читаем и радуемся про Ригу. Для Киева все впереди.
https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/201 ... anija.html

Пошли даже дальше заколоченных окон, заколотили подъезды. :D
Все как я предсказывал для Киева.

Жах !!! :shock: А ви почитайте, до чого естонці опустилися. Цілий будинок пропонують в оренду за ОДИН євро !!! Просто катастрофа у Прибалтиці. Для Києва теж таке віщуєте ?? У вівторок поїду на "Юність" дошки купувати для вікон і дверей. :mrgreen:
https://100realty.ua/news/v-estonii-are ... -za-1-evro
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:48

STM

Влад, а если считать стоимость не матраса с деньгами баксов? Для вас и Долярчика пример кейса на реальную квартиру в реальном доме. С 2016 изменился проект пару раз, некоторые не получили модное нынче панорамное окно, дальше пропали садик, школа, парковка, секций: вместо 3 стало 4 и наше любимое задержки сдачи уже более года... Красным и зелёным плата за риск. И честно, покупать не мечту, а суровую реальность, того стоит. Условный человек действительно купил эту условную квартиру используя в той или иной мере кейс 50/50 ;) разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом :)
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d

Я из окна смотрю на этот дом, реально строят долго. И реальное попадание на деньги для матрасника - 10+к уе на квартире, что подтверждает рост цен. Хотя опять же, риск недостроя тоже есть.
Не уверен, что школу им обещали. А садик еще Донца 2а обещали... ;)
и с паркингом их кинули, а 700+ квартир на 30 парковочных мест во дворе, думаю, будет жесть![/quote]
А опишите мне портрет человека 100% кэш, 100% бакс? И который при этом вообще больше не откладывал на квартиру 2,5 года из доходов? ;) И потом, покупали красивую картинку, а строят, что строят и долго... ))) Поэтому как много среднестатистических людей "влетели" на 10килобаксов? ;)[/quote]

Самое важное, наверное то, о чем многие говорят - реальный рост метров. Портрет человека - 100% кэш, 100% бакс - я вам описать не смогу, у меня таких нет.
Суть в том в вашем рассказе, что наявные фин.инструменты, которые использовал ваш условный человек, принесли меньшую доходность, чем рост стоимости квартиры. Он не попал на 10к, как матрасник, но и 3.6к баксов на дороге не валяются.
Кстати, а он решил, что будет делать с солнцем, которое будет светить ему в окна с 11 утра и до захода?
Такие варианты квартир, как он купил еще можно выбрать, но я не могу себя убедить это сделать из-за солнечной стороны.
change_pm
 
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