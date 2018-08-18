Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Самое важное, наверное то, о чем многие говорят - реальный рост метров. Портрет человека - 100% кэш, 100% бакс - я вам описать не смогу, у меня таких нет. Суть в том в вашем рассказе, что наявные фин.инструменты, которые использовал ваш условный человек, принесли меньшую доходность, чем рост стоимости квартиры. Он не попал на 10к, как матрасник, но и 3.6к баксов на дороге не валяются. Кстати, а он решил, что будет делать с солнцем, которое будет светить ему в окна с 11 утра и до захода? Такие варианты квартир, как он купил еще можно выбрать, но я не могу себя убедить это сделать из-за солнечной стороны.
Выбор был летом, то бачылы очкы що выбыралы Ещё раз выбор прост: 23500$ и сюрпризы+задержки. 34000$ и уже видны и дыры и кладка косая и понимаешь, что берешь. Но дисконтирование говорит о доплате в 3600$. Каждый выбирает свой путь.
change_pm написав:Кстати, а он решил, что будет делать с солнцем, которое будет светить ему в окна с 11 утра и до захода? Такие варианты квартир, как он купил еще можно выбрать, но я не могу себя убедить это сделать из-за солнечной стороны.
От солнца спрятаться можно, есть туча способов (ролеты, блэкауты, энергосберегающие стёкла, и тд и тп) Особенно закат красив с балкона. А вот притянуть его (солнце) в квартиру, особенно зимой, это тот ещё квест. (невыполнимый)
ПС Если кто не любит солнце в квартире у застройщиков есть масса интересных вариантов, вообще без солнца Просыпаешься в 8, а оно уже ушло