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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2304230523062307

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:04

  change_pm написав:Самое важное, наверное то, о чем многие говорят - реальный рост метров. Портрет человека - 100% кэш, 100% бакс - я вам описать не смогу, у меня таких нет.
Суть в том в вашем рассказе, что наявные фин.инструменты, которые использовал ваш условный человек, принесли меньшую доходность, чем рост стоимости квартиры. Он не попал на 10к, как матрасник, но и 3.6к баксов на дороге не валяются.
Кстати, а он решил, что будет делать с солнцем, которое будет светить ему в окна с 11 утра и до захода?
Такие варианты квартир, как он купил еще можно выбрать, но я не могу себя убедить это сделать из-за солнечной стороны.

Выбор был летом, то бачылы очкы що выбыралы ;) Ещё раз выбор прост: 23500$ и сюрпризы+задержки. 34000$ и уже видны и дыры и кладка косая и понимаешь, что берешь. Но дисконтирование говорит о доплате в 3600$. Каждый выбирает свой путь.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:29

  change_pm написав:Кстати, а он решил, что будет делать с солнцем, которое будет светить ему в окна с 11 утра и до захода?
Такие варианты квартир, как он купил еще можно выбрать, но я не могу себя убедить это сделать из-за солнечной стороны.

От солнца спрятаться можно, есть туча способов (ролеты, блэкауты, энергосберегающие стёкла, и тд и тп) Особенно закат красив с балкона. А вот притянуть его (солнце) в квартиру, особенно зимой, это тот ещё квест. (невыполнимый) А если учесть стоимость отопления, то солнце будет оочень кстати.

ПС
Если кто не любит солнце в квартире у застройщиков есть масса интересных вариантов, вообще без солнца :mrgreen:Просыпаешься в 8, а оно уже ушло, всё, даже попрощаться с ним не успел
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:40

  Faceless написав:
Хомякоид написав:stm

.


"Дом удалось продать по цене в двадцать раз меньше той, сколько он реально стоил" - уже тут стало очень и очень смешно.

Хомякоид, вы читаете и простите тут убогие российские инфопомойки. "Заколоченные окна и подъезды" - зайдите на тамошние сайты по аренде, представьте себе, никто не умоляет снять их прелесть "хотя бы за коммкналь".

Кстати и ваши (хотя до вас топикстартер уже почти десять лет "предсказывает") "предсказания" как были ни о чем так и остаются, рынок аренды живёт и здравствует, и в ваших Чабанах, стройки идут шо дурные и представьте себе, покупаются. Так что "забитые окна" бредом как было так и осталось


Ага, в Прибалтике тоже так думали пока границы не открыли с Евросоюзом.
Сам знаю молодых людей с Прибалтики, возвращаться не собираються.
Прожив три года в Германии, я вообще не могу представить как я раньше жил в Киеве (бомжатня-бомжатней).
Вернемся к этому разговору когда Германия откроет свободный въезд для украинцев.
Будет смешно, но смеяться будут не все :lol:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:17

В этом есть зерно истины. Если Украина когда-либо безлимитно войдет в ЕС (это будет очень не скоро), перед этим я поставлю половину недвижимости на слив. Киев буду сливать в последнюю очередь.

Надеюсь, перед тем, как это произойдет, цены хорошо отскочат от дна. Сейчас они слишком дешевые для потенциально успешной европейской страны. Может еще ипотека подтянется.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:23

  Vlad442 написав:В этом есть зерно истины. Если Украина когда-либо безлимитно войдет в ЕС (это будет очень не скоро), перед этим я поставлю половину недвижимости на слив. Киев буду сливать в последнюю очередь.

Надеюсь, перед тем, как это произойдет, цены хорошо отскочат от дна. Сейчас они слишком дешевые для потенциально успешной европейской страны. Может еще ипотека подтянется.

1м2= 1.5з.п. вже настало?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:1м2= 1.5з.п. вже настало?

Расшифруйте этот поток сознания.

Если, вдруг, вы под этими буквами и цифрами подразумеваете, что нужно инвестировать в актив, доходность которого пропорциональна средним доходам, а цена накоплениям за последние годы, то настало. Что одно, что другое только пару лет, как отталкиваются от дна. Дальше будет веселей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:59

  hume написав:
  airmax78 написав:Я бы рассказал, но все очень скучно. Нечего рассказывать.

Но с удовольствием послушаете про личную жизнь другого форумчанина :D :D

О какой личной жизни мы говорим? Человек лишился объекта недвижимости - разве это не повод разобраться в проблеме?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:07

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Я бы рассказал, но все очень скучно. Нечего рассказывать.

Но с удовольствием послушаете про личную жизнь другого форумчанина :D :D

О какой личной жизни мы говорим? Человек лишился объекта недвижимости - разве это не повод разобраться в проблеме?

Если это проблема, то хороший адвокат по разводу и суд могут вернуть часть цены недвижимости ;) всё остальное лишь бередить прошлое - а оно еще не зажило...
stm
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