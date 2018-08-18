Faceless написав:

Хомякоид написав: stm



.

"Дом удалось продать по цене в двадцать раз меньше той, сколько он реально стоил" - уже тут стало очень и очень смешно.Хомякоид, вы читаете и простите тут убогие российские инфопомойки. "Заколоченные окна и подъезды" - зайдите на тамошние сайты по аренде, представьте себе, никто не умоляет снять их прелесть "хотя бы за коммкналь".Кстати и ваши (хотя до вас топикстартер уже почти десять лет "предсказывает") "предсказания" как были ни о чем так и остаются, рынок аренды живёт и здравствует, и в ваших Чабанах, стройки идут шо дурные и представьте себе, покупаются. Так что "забитые окна" бредом как было так и осталось