Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Самое важное, наверное то, о чем многие говорят - реальный рост метров. Портрет человека - 100% кэш, 100% бакс - я вам описать не смогу, у меня таких нет. Суть в том в вашем рассказе, что наявные фин.инструменты, которые использовал ваш условный человек, принесли меньшую доходность, чем рост стоимости квартиры. Он не попал на 10к, как матрасник, но и 3.6к баксов на дороге не валяются. Кстати, а он решил, что будет делать с солнцем, которое будет светить ему в окна с 11 утра и до захода? Такие варианты квартир, как он купил еще можно выбрать, но я не могу себя убедить это сделать из-за солнечной стороны.
Выбор был летом, то бачылы очкы що выбыралы Ещё раз выбор прост: 23500$ и сюрпризы+задержки. 34000$ и уже видны и дыры и кладка косая и понимаешь, что берешь. Но дисконтирование говорит о доплате в 3600$. Каждый выбирает свой путь.
change_pm написав:Кстати, а он решил, что будет делать с солнцем, которое будет светить ему в окна с 11 утра и до захода? Такие варианты квартир, как он купил еще можно выбрать, но я не могу себя убедить это сделать из-за солнечной стороны.
От солнца спрятаться можно, есть туча способов (ролеты, блэкауты, энергосберегающие стёкла, и тд и тп) Особенно закат красив с балкона. А вот притянуть его (солнце) в квартиру, особенно зимой, это тот ещё квест. (невыполнимый) А если учесть стоимость отопления, то солнце будет оочень кстати.
ПС Если кто не любит солнце в квартире у застройщиков есть масса интересных вариантов, вообще без солнца Просыпаешься в 8, а оно уже ушло, всё, даже попрощаться с ним не успел
"Дом удалось продать по цене в двадцать раз меньше той, сколько он реально стоил" - уже тут стало очень и очень смешно.
Хомякоид, вы читаете и простите тут убогие российские инфопомойки. "Заколоченные окна и подъезды" - зайдите на тамошние сайты по аренде, представьте себе, никто не умоляет снять их прелесть "хотя бы за коммкналь".
Кстати и ваши (хотя до вас топикстартер уже почти десять лет "предсказывает") "предсказания" как были ни о чем так и остаются, рынок аренды живёт и здравствует, и в ваших Чабанах, стройки идут шо дурные и представьте себе, покупаются. Так что "забитые окна" бредом как было так и осталось
Ага, в Прибалтике тоже так думали пока границы не открыли с Евросоюзом. Сам знаю молодых людей с Прибалтики, возвращаться не собираються. Прожив три года в Германии, я вообще не могу представить как я раньше жил в Киеве (бомжатня-бомжатней). Вернемся к этому разговору когда Германия откроет свободный въезд для украинцев. Будет смешно, но смеяться будут не все
Vlad442 написав:В этом есть зерно истины. Если Украина когда-либо безлимитно войдет в ЕС (это будет очень не скоро), перед этим я поставлю половину недвижимости на слив. Киев буду сливать в последнюю очередь.
Надеюсь, перед тем, как это произойдет, цены хорошо отскочат от дна. Сейчас они слишком дешевые для потенциально успешной европейской страны. Может еще ипотека подтянется.
1м2= 1.5з.п. вже настало?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Если, вдруг, вы под этими буквами и цифрами подразумеваете, что нужно инвестировать в актив, доходность которого пропорциональна средним доходам, а цена накоплениям за последние годы, то настало. Что одно, что другое только пару лет, как отталкиваются от дна. Дальше будет веселей.
flyman написав:Так ти теж на грані розвода? Можу поменторить за 20 ойро в час.
У нас ничего нет - поэтому нечего делить. Если что - не сошлись характерами и разбежались. Но хочется же понять глубинные причины.
Эир, расскажите нам о вашей личной жизни.. Мы послушаем
вы его просто не видели... характерный носик... близорукие глазки в которых вся печаль еврейского народа... да и работа финансиста в крупной международной корпорации накладывает запрет на любые интрижки...