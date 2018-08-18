Порылся на форуме , старт продаж был 4 года назад.
Цена 13 000 ( 16,40 ) - 792$ ( обещали закончить 3 кв 2017 )
Сегодня цены
22 000 ( 28,1 ) - 782$ Дом еще не сдан, хорошо если в 3 кв 2019 сдадут)
Крутая инвестиция если за 4 года цена в долларах даже просела.
Если взять цену 30 тыс.грн ( ну там думаю можно и поторговаться , для ровного счета возьмем 28 100 ( 1000$ )
Цена на ту квартиру которую я смотрел была 792$ *1,25 = 990 $
(коэфициент этажности для 14-25)
И сейчас продают по 1000 , ну пусть по 1070 ...крутая инвестиция за 4 года, слов нет....