Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:00
Оранжевый-хит сезона Только нужно докупить шары для жонглирования и скейт открутить
alkasander
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Додано: Пон 15 жов, 2018 08:10
zzzzzz написав:
Летом ездил смотреть квартиру в доме Сагайдака 30 ( 101 ) , через перекупов предлагали по 30 к.грн ( 18 этаж)
Порылся на форуме , старт продаж был 4 года назад.
Цена 13 000 ( 16,40 ) - 792$ ( обещали закончить 3 кв 2017 )
Сегодня цены
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/ru/new ... budvnictva
22 000 ( 28,1 ) - 782$ Дом еще не сдан, хорошо если в 3 кв 2019 сдадут)
Крутая инвестиция если за 4 года цена в долларах даже просела.
Если взять цену 30 тыс.грн ( ну там думаю можно и поторговаться , для ровного счета возьмем 28 100 ( 1000$ )
Цена на ту квартиру которую я смотрел была 792$ *1,25 = 990 $
(коэфициент этажности для 14-25)
И сейчас продают по 1000 , ну пусть по 1070 ...крутая инвестиция за 4 года, слов нет....
Человек проинвестировал соседний дом в конце 2015 за что-то около 580 дол/м
alkasander
Повідомлень: 222
З нами з: 23.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 26 раз.
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