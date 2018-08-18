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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2305230623072308

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 07:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Гаджет для максика нашёл
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлень: 19146
З нами з: 20.04.08
Подякував: 354 раз.
Подякували: 456 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:00

Оранжевый-хит сезона

Только нужно докупить шары для жонглирования и скейт открутить
alkasander
 
Повідомлень: 222
З нами з: 23.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:10

  zzzzzz написав:Летом ездил смотреть квартиру в доме Сагайдака 30 ( 101 ) , через перекупов предлагали по 30 к.грн ( 18 этаж)

Порылся на форуме , старт продаж был 4 года назад.
Цена 13 000 ( 16,40 ) - 792$ ( обещали закончить 3 кв 2017 )
Сегодня цены
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/ru/new ... budvnictva
22 000 ( 28,1 ) - 782$ Дом еще не сдан, хорошо если в 3 кв 2019 сдадут)

Крутая инвестиция если за 4 года цена в долларах даже просела.
Если взять цену 30 тыс.грн ( ну там думаю можно и поторговаться , для ровного счета возьмем 28 100 ( 1000$ )

Цена на ту квартиру которую я смотрел была 792$ *1,25 = 990 $
(коэфициент этажности для 14-25)
И сейчас продают по 1000 , ну пусть по 1070 ...крутая инвестиция за 4 года, слов нет....

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Человек проинвестировал соседний дом в конце 2015 за что-то около 580 дол/м
alkasander
 
Повідомлень: 222
З нами з: 23.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 2305230623072308
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