Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я бы рассказал, но все очень скучно. Нечего рассказывать.
Но с удовольствием послушаете про личную жизнь другого форумчанина
О какой личной жизни мы говорим? Человек лишился объекта недвижимости - разве это не повод разобраться в проблеме?
а вы все же расскажите почему вы живете с матерью вашего ребенка нерасписанным и как это связано с недвижимостью? тоже боитесь "лишиться объекта недвижимости" еслешо? тока не надо снова лепить горбатого шо вас зовут не максим, шо вы давно расписались и прочую хню, которую вы начинаете лепетать, когда вас прижимают к стенке может тогда у вас наконец пропадет желание потешаться над чужими драмами? с проблемой он хочет разобраться, шут гороховый
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:О какой личной жизни мы говорим? Человек лишился объекта недвижимости - разве это не повод разобраться в проблеме?
а вы все же расскажите почему вы живете с матерью вашего ребенка нерасписанным и как это связано с недвижимостью? тока не надо снова лепить горбатого шо вас зовут не максим и прочую хню, которую вы начинаете лепетать, когда вас прижимают к стенке может тогда у вас наконец пропадет желание потешаться над чужими драмами?
Даже и мысли не было потешаться. Живу нерасписанным, потому что за 10 лет еще не понял настоящие ли это чувства или просто увлечение. Ну и штамп в паспорте - это же просто формальность. PS Хотели разобраться в истории с Натт, но вместо этого, зачем-то, переключились на мою скучную жизнь.
Крутая инвестиция если за 4 года цена в долларах даже просела. Если взять цену 30 тыс.грн ( ну там думаю можно и поторговаться , для ровного счета возьмем 28 100 ( 1000$ )
Цена на ту квартиру которую я смотрел была 792$ *1,25 = 990 $ (коэфициент этажности для 14-25) И сейчас продают по 1000 , ну пусть по 1070 ...крутая инвестиция за 4 года, слов нет....
Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.
alkasander написав:Человек проинвестировал соседний дом в конце 2015 за что-то около 580 дол/м
На момент старта торгов цена была 13000 грн ( ноябрь 2014 ) но это не понятно на какой дом, там Житлосоцбуд строит два рядом дома , дом 30 и дом 101 ( адрес Сагайдака 101 (Маланюка) ) Перечитал форум , это цены на дом который дальше от воды, он по форме Г-образный. http://forum.domik.ua/sagajdaka-101-t21167-720.html
zzzzzz написав:hume Угловая к воде, стрелочка показывает на окна где я был.( 18 этаж ) 30,000 летом
Угловая трешка с противоположного угла по 25-26 тыс предлагалась
Надо было брать. Из житлоинвеста выпрыгивают, тк сроки затянуты катастрофически, и когда эта история закончится никто не знает. Единственное они взяли обязательства к лету дома дотянуть внешне, тк ковальская будет делать придомовую. Ебл в 31ом стартует с 29кгрн. У Ковальской при ценнике около 40кгрн осталась пара видовых квартир. А в солнечной ривьере при старте около 1куе за квадрат с видом на днепр переуступка уже па 1,5 куе.