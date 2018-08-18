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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2306230723082309>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:10

  zzzzzz написав:Летом ездил смотреть квартиру в доме Сагайдака 30 ( 101 ) , через перекупов предлагали по 30 к.грн ( 18 этаж)

Порылся на форуме , старт продаж был 4 года назад.
Цена 13 000 ( 16,40 ) - 792$ ( обещали закончить 3 кв 2017 )
Сегодня цены
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/ru/new ... budvnictva
22 000 ( 28,1 ) - 782$ Дом еще не сдан, хорошо если в 3 кв 2019 сдадут)

Крутая инвестиция если за 4 года цена в долларах даже просела.
Если взять цену 30 тыс.грн ( ну там думаю можно и поторговаться , для ровного счета возьмем 28 100 ( 1000$ )

Цена на ту квартиру которую я смотрел была 792$ *1,25 = 990 $
(коэфициент этажности для 14-25)
И сейчас продают по 1000 , ну пусть по 1070 ...крутая инвестиция за 4 года, слов нет....

Зображення


Человек проинвестировал соседний дом в конце 2015 за что-то около 580 дол/м
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:21

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Я бы рассказал, но все очень скучно. Нечего рассказывать.

Но с удовольствием послушаете про личную жизнь другого форумчанина :D :D

О какой личной жизни мы говорим? Человек лишился объекта недвижимости - разве это не повод разобраться в проблеме?


а вы все же расскажите почему вы живете с матерью вашего ребенка нерасписанным и как это связано с недвижимостью? тоже боитесь "лишиться объекта недвижимости" еслешо?
тока не надо снова лепить горбатого шо вас зовут не максим, шо вы давно расписались и прочую хню, которую вы начинаете лепетать, когда вас прижимают к стенке
может тогда у вас наконец пропадет желание потешаться над чужими драмами?
с проблемой он хочет разобраться, шут гороховый
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:30

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:О какой личной жизни мы говорим? Человек лишился объекта недвижимости - разве это не повод разобраться в проблеме?


а вы все же расскажите почему вы живете с матерью вашего ребенка нерасписанным и как это связано с недвижимостью?
тока не надо снова лепить горбатого шо вас зовут не максим и прочую хню, которую вы начинаете лепетать, когда вас прижимают к стенке
может тогда у вас наконец пропадет желание потешаться над чужими драмами?

Даже и мысли не было потешаться. Живу нерасписанным, потому что за 10 лет еще не понял настоящие ли это чувства или просто увлечение. Ну и штамп в паспорте - это же просто формальность.
PS Хотели разобраться в истории с Натт, но вместо этого, зачем-то, переключились на мою скучную жизнь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:53

  alkasander написав:
  zzzzzz написав:Летом ездил смотреть квартиру в доме Сагайдака 30 ( 101 ) , через перекупов предлагали по 30 к.грн ( 18 этаж)

Порылся на форуме , старт продаж был 4 года назад.
Цена 13 000 ( 16,40 ) - 792$ ( обещали закончить 3 кв 2017 )
Сегодня цены
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/ru/new ... budvnictva
22 000 ( 28,1 ) - 782$ Дом еще не сдан, хорошо если в 3 кв 2019 сдадут)

Крутая инвестиция если за 4 года цена в долларах даже просела.
Если взять цену 30 тыс.грн ( ну там думаю можно и поторговаться , для ровного счета возьмем 28 100 ( 1000$ )

Цена на ту квартиру которую я смотрел была 792$ *1,25 = 990 $
(коэфициент этажности для 14-25)
И сейчас продают по 1000 , ну пусть по 1070 ...крутая инвестиция за 4 года, слов нет....

Зображення


Человек проинвестировал соседний дом в конце 2015 за что-то около 580 дол/м

:mrgreen: аргументированно
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Alex_V_K_79 написав:
zzzzzz написав:Никто не слышал ? Вроде Автограф-2 на 700 квартир собираются строить. Кто-то знает подробности ?
Поторопитесь, если интересуетесь, в ОП удивляются очередям :). Будут повышать стоимость в связи с ажиотажем. Проект будет проще, чем первый дом..

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk


Вы уже купили или вы из ОП ?))

Почитал форум по новому Автографу , квартиры по 18,9 к.грн - единичны и в торце дома , а реальная цена 20,9 к. грн. , сдача через 3 года по плану , в реале будет все 4 :shock: :shock:
Ну, дык, конечно, из отдела продаж, проницательный вы наш..

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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:17

  zzzzzz написав:Летом ездил смотреть квартиру в доме Сагайдака 30 ( 101 ) , через перекупов предлагали по 30 к.грн ( 18 этаж)

Порылся на форуме , старт продаж был 4 года назад.
Цена 13 000 ( 16,40 ) - 792$ ( обещали закончить 3 кв 2017 )
Сегодня цены
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/ru/new ... budvnictva
22 000 ( 28,1 ) - 782$ Дом еще не сдан, хорошо если в 3 кв 2019 сдадут)

Крутая инвестиция если за 4 года цена в долларах даже просела.
Если взять цену 30 тыс.грн ( ну там думаю можно и поторговаться , для ровного счета возьмем 28 100 ( 1000$ )

Цена на ту квартиру которую я смотрел была 792$ *1,25 = 990 $
(коэфициент этажности для 14-25)
И сейчас продают по 1000 , ну пусть по 1070 ...крутая инвестиция за 4 года, слов нет....

Зображення

Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:21

  zzzzzz написав:Летом ездил смотреть квартиру в доме Сагайдака 30 ( 101 ) , через перекупов предлагали по 30 к.грн ( 18 этаж)

Порылся на форуме , старт продаж был 4 года назад.
Цена 13 000 ( 16,40 ) - 792$ ( обещали закончить 3 кв 2017 )
Сегодня цены
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/ru/new ... budvnictva
22 000 ( 28,1 ) - 782$ Дом еще не сдан, хорошо если в 3 кв 2019 сдадут)

Крутая инвестиция если за 4 года цена в долларах даже просела.
Если взять цену 30 тыс.грн ( ну там думаю можно и поторговаться , для ровного счета возьмем 28 100 ( 1000$ )

Цена на ту квартиру которую я смотрел была 792$ *1,25 = 990 $
(коэфициент этажности для 14-25)
И сейчас продают по 1000 , ну пусть по 1070 ...крутая инвестиция за 4 года, слов нет....

Зображення

30 кгрн это цена торцевых видовых квартир (стрелочкой квартира обозначена? Сколько метров?) Или остального хлама где днепр видно через дырочку?
Востаннє редагувалось hume в Пон 15 жов, 2018 09:23, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:22

  alkasander написав:Человек проинвестировал соседний дом в конце 2015 за что-то около 580 дол/м


На момент старта торгов цена была 13000 грн ( ноябрь 2014 ) но это не понятно на какой дом, там Житлосоцбуд строит два рядом дома , дом 30 и дом 101 ( адрес Сагайдака 101 (Маланюка) )
Перечитал форум , это цены на дом который дальше от воды, он по форме Г-образный.
http://forum.domik.ua/sagajdaka-101-t21167-720.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:25

hume
Угловая к воде, стрелочка показывает на окна где я был.( 18 этаж )
30,000 летом

Угловая трешка с противоположного угла по 25-26 тыс предлагалась
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:53

  zzzzzz написав:hume
Угловая к воде, стрелочка показывает на окна где я был.( 18 этаж )
30,000 летом

Угловая трешка с противоположного угла по 25-26 тыс предлагалась

Надо было брать. Из житлоинвеста выпрыгивают, тк сроки затянуты катастрофически, и когда эта история закончится никто не знает. Единственное они взяли обязательства к лету дома дотянуть внешне, тк ковальская будет делать придомовую. Ебл в 31ом стартует с 29кгрн. У Ковальской при ценнике около 40кгрн осталась пара видовых квартир. А в солнечной ривьере при старте около 1куе за квадрат с видом на днепр переуступка уже па 1,5 куе.

Виной всему гвнозастройщик жиб.
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