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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:56

hume
Коммуникации Ковальская не будет тянуть в одиночку, только на пару с ЖИБ, там еще один котлован заложили возле 30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:58

  Vlad442 написав:Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.


А если я в январе скинул бы доллары по 28,60 и летом откупил по 26 , при этом пол года гривну держа на депозите в банке то я бы получил 16% в долларах.А вторую половину года продержал на долларовом депозите то можно расчитывать на доходность около 18% в долларах за год.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:02

  zzzzzz написав:hume
Коммуникации Ковальская не будет тянуть в одиночку, только на пару с ЖИБ, там еще один котлован заложили возле 30

В том котловане уже 5 этажей :D
Я же написал, что в 31 доме старт с 29, а выше 12ого 35кгрн. Первый сказал, что ебл акуел, и я с ним согласен. Па 29 кгрн думаю уже не осталось, ну может где то до 5ого
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:05

hume
ебл - это кто у нас ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:06

  zzzzzz написав:hume
Коммуникации Ковальская не будет тянуть в одиночку, только на пару с ЖИБ, там еще один котлован заложили возле 30

Внешние да, но внутри жиб будет ещё два года строить. Ковальская сдаётся летом с придомовой, набережной, и прочичи ништяками, хоть и жлобскими.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:06

  zzzzzz написав:hume
ебл - это кто у нас ?

Энергобудлизинг
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:08

hume
Там же еще у ЖБК 101-й дом ( секции 22-25 ) помню зимой там был пару раз , тишинааааа ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:29

  Vlad442 написав:Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились.


Так-так-!!!!
Домік.уа і Бобер.ком - вже малюють зростання цін КРЖН????


Ну просто смішно читати опуси місцевих ріелторів))))
У них "дорожай" завжди))) Вдень і вночі, в 2014 і в 2018))))
Смішні і жалюгідні)))

У когось є сумніви, що за 10 років укро-нерухомість подешевшала в 2-3 рази???? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:34

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.


А если я в январе скинул бы доллары по 28,60 и летом откупил по 26 , при этом пол года гривну держа на депозите в банке то я бы получил 16% в долларах.А вторую половину года продержал на долларовом депозите то можно расчитывать на доходность около 18% в долларах за год.

9%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:36

  flyman написав:9%


10% на курсе + 6% за полгода на гривнедепо + 2% за полгода на баксодепо
Живите своим умом!
zzzzzz
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