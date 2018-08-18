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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:56
hume
Коммуникации Ковальская не будет тянуть в одиночку, только на пару с ЖИБ, там еще один котлован заложили возле 30
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 жов, 2018 09:58
Vlad442 написав:
Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.
А если я в январе скинул бы доллары по 28,60 и летом откупил по 26 , при этом пол года гривну держа на депозите в банке то я бы получил 16% в долларах.А вторую половину года продержал на долларовом депозите то можно расчитывать на доходность около 18% в долларах за год.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:02
zzzzzz написав:hume
Коммуникации Ковальская не будет тянуть в одиночку, только на пару с ЖИБ, там еще один котлован заложили возле 30
В том котловане уже 5 этажей
Я же написал, что в 31 доме старт с 29, а выше 12ого 35кгрн. Первый сказал, что ебл акуел, и я с ним согласен. Па 29 кгрн думаю уже не осталось, ну может где то до 5ого
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:05
hume
ебл - это кто у нас ?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:06
zzzzzz написав:hume
Коммуникации Ковальская не будет тянуть в одиночку, только на пару с ЖИБ, там еще один котлован заложили возле 30
Внешние да, но внутри жиб будет ещё два года строить. Ковальская сдаётся летом с придомовой, набережной, и прочичи ништяками, хоть и жлобскими.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:06
zzzzzz написав:hume
ебл - это кто у нас ?
Энергобудлизинг
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:08
hume
Там же еще у ЖБК 101-й дом ( секции 22-25 ) помню зимой там был пару раз , тишинааааа ))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:29
Vlad442 написав:
Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились.
Так-так-!!!!
Домік.уа і Бобер.ком - вже малюють зростання цін КРЖН????
Ну просто смішно читати опуси місцевих ріелторів))))
У них "дорожай" завжди))) Вдень і вночі, в 2014 і в 2018))))
Смішні і жалюгідні)))У когось є сумніви, що за 10 років укро-нерухомість подешевшала в 2-3 рази
????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:34
zzzzzz написав: Vlad442 написав:
Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.
А если я в январе скинул бы доллары по 28,60 и летом откупил по 26 , при этом пол года гривну держа на депозите в банке то я бы получил 16% в долларах.А вторую половину года продержал на долларовом депозите то можно расчитывать на доходность около 18%
в долларах за год.
9%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:36
flyman написав:
9%
10% на курсе + 6% за полгода на гривнедепо + 2% за полгода на баксодепо
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