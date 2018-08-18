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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2308230923102311>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:57

  zzzzzz написав:
  flyman написав:9%


10% на курсе + 6% за полгода на гривнедепо + 2% за полгода на баксодепо

Это все в теории. Ловить дно и пики курса могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Тем более, если деньги не в кэше, а висят на депозитах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:13

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  flyman написав:9%


10% на курсе + 6% за полгода на гривнедепо + 2% за полгода на баксодепо

Это все в теории. Ловить дно и пики курса могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Тем более, если деньги не в кэше, а висят на депозитах.


Конечно максимумы никто не ловит. Для этого усредняются. Я написал максимальную доходность 18% , при желании можно 14% получит вполне реально.
Это я ответил к посту о том как ктото выгодно купил квартиру.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:22

  zzzzzz написав:
  flyman написав:9%


10% на курсе + 6% за полгода на гривнедепо + 2% за полгода на баксодепо

10% на курсе + 6% за полгода на гривнедепо
і
2% за полгода на баксодепо

і тре поділити на 2, нє?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:26

Нет.
В январе продал доллары по 28,6 . Положил гривну на депо . Летом откупил по 26. Положил на долларовое депо. Итоговая доходность 18% за год. С января до января.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:29

  zzzzzz написав:Нет.
В январе продал доллары по 28,6 . Положил гривну на депо . Летом откупил по 26. Положил на долларовое депо. Итоговая доходность 18% за год. С января до января.

уже январь?

в тебе півроку річна дохідність 18%, а далі ще півроку в доларі із доходністю 2% річний.
Ітого від января до января вийде 10%,

а для річнх 18% тобі треба було на курсі і % підняти 36% в еквіваленті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:34

А прибавить 10% дохода от игры на курсе не нужно? Финансист)))

За год можно получить 18%
За первых полгода 16% и 2% за вторую половину года.

Доход за первых полгода складывается от курсовой прибыли 10% и дохода от депозита 6%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 15 жов, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:44

  zzzzzz написав:А прибавить 10% дохода от игры на курсе не нужно? Финансист)))

ітак 1000у.е.=28600грн
на 6міс. під 18%
% = 28600 * 0,18 * 6/12 = 2574 грн
після налогів 2072 грн
28600 + 2072 = 30672 або 1180 у.е.
кладем під 2% на півроку отримаєм % 12у.е.
1180 + 12= 1192

за рік заробили 192 у.е.
192 / 1000 = 19,2%

О.К.

п.с.
Сумма я так розумію до 1Фонда, макс. 7500у.е.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:46

Доллары надо продать по 28,6 в январе и положить на грианевый депозит до июля. В июле курс был 26 и откупаешь назад доллары.
За это время ты выиграешь 10% на курсе и 6% от гривнедепозита.

Ставки брал приват и ощад. Сумма хоть 5 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:50

  zzzzzz написав:Доллары надо продать по 28,6 в январе и положить на грианевый депозит до июля. В июле курс был 26 и откупаешь назад доллары.
За это время ты выиграешь 10% на курсе и 6% от гривнедепозита.

Я зрозумів, що ти тонко тролиш Влада, вибираючи вигідні точки входа і вихода.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:54

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Доллары надо продать по 28,6 в январе и положить на грианевый депозит до июля. В июле курс был 26 и откупаешь назад доллары.
За это время ты выиграешь 10% на курсе и 6% от гривнедепозита.

Я зрозумів, що ти тонко тролиш Влада, вибираючи вигідні точки входа і вихода.

Взагалі то це логічні точки входу й виходу. На відміну від Алексу2006, що полюбляє робити розрахунки виходячи з абсурдного входу у сезонно дорогий доляр
Faceless
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