Это все в теории. Ловить дно и пики курса могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Тем более, если деньги не в кэше, а висят на депозитах.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:57
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:13
Конечно максимумы никто не ловит. Для этого усредняются. Я написал максимальную доходность 18% , при желании можно 14% получит вполне реально.
Это я ответил к посту о том как ктото выгодно купил квартиру.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:22
10% на курсе + 6% за полгода на гривнедепо
і
2% за полгода на баксодепо
і тре поділити на 2, нє?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:26
Нет.
В январе продал доллары по 28,6 . Положил гривну на депо . Летом откупил по 26. Положил на долларовое депо. Итоговая доходность 18% за год. С января до января.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:29
уже январь?
в тебе півроку річна дохідність 18%, а далі ще півроку в доларі із доходністю 2% річний.
Ітого від января до января вийде 10%,
а для річнх 18% тобі треба було на курсі і % підняти 36% в еквіваленті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:34
А прибавить 10% дохода от игры на курсе не нужно? Финансист)))
За год можно получить 18%
За первых полгода 16% и 2% за вторую половину года.
Доход за первых полгода складывается от курсовой прибыли 10% и дохода от депозита 6%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 15 жов, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:44
ітак 1000у.е.=28600грн
на 6міс. під 18%
% = 28600 * 0,18 * 6/12 = 2574 грн
після налогів 2072 грн
28600 + 2072 = 30672 або 1180 у.е.
кладем під 2% на півроку отримаєм % 12у.е.
1180 + 12= 1192
за рік заробили 192 у.е.
192 / 1000 = 19,2%
О.К.
п.с.
Сумма я так розумію до 1Фонда, макс. 7500у.е.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:46
Доллары надо продать по 28,6 в январе и положить на грианевый депозит до июля. В июле курс был 26 и откупаешь назад доллары.
За это время ты выиграешь 10% на курсе и 6% от гривнедепозита.
Ставки брал приват и ощад. Сумма хоть 5 млн.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:50
Я зрозумів, що ти тонко тролиш Влада, вибираючи вигідні точки входа і вихода.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:54
Взагалі то це логічні точки входу й виходу. На відміну від Алексу2006, що полюбляє робити розрахунки виходячи з абсурдного входу у сезонно дорогий доляр
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