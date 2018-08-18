|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:55
flyman написав: zzzzzz написав:
Доллары надо продать по 28,6 в январе и положить на грианевый депозит до июля. В июле курс был 26 и откупаешь назад доллары.
За это время ты выиграешь 10% на курсе и 6% от гривнедепозита.
Я зрозумів, що ти тонко тролиш Влада, вибираючи вигідні точки входа і вихода.
Это не тонко)) это очень даже толсто ))
Могу для сравнения еще один пример привести.
Летом 2017 я открывал годовой гривнедепозит под 22 минус налоги получается 18%
Бакс вырос на 4% . В итоге в пересчете на доллары доход за год 14%
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28204
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2740 раз.
- Подякували: 4484 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:06
kingkongovets написав:
с проблемой он хочет разобраться, шут гороховый
Грубый вы, конговец. В полном соответствии с аватаркой.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26346
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 2936 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:13
zzzzzz написав: Vlad442 написав:
Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.
А если я в январе скинул бы доллары по 28,60 и летом откупил по 26 , при этом пол года гривну держа на депозите в банке то я бы получил 16% в долларах.А вторую половину года продержал на долларовом депозите то можно расчитывать на доходность около 18% в долларах за год.
Есть промежутки времени, когда вложения в недвижимость были прибыльными, есть, когда убыточными.
Готовое с 14 по 18 подешевело. Котлован, превратившись в достроенное не подорожал и не подешевел.
Если взять 15-18 или 17-18, но готовое не изменилось в цене, котлован дал какую-то прибыль.
Если брать 13-18 или 2008-18, в минусе все, и котлован, и готовое.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4854
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:16
Frant написав: Vlad442 написав:
Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились.
Так-так-!!!!
Домік.уа і Бобер.ком - вже малюють зростання цін КРЖН????
Ну просто смішно читати опуси місцевих ріелторів))))
У них "дорожай" завжди))) Вдень і вночі, в 2014 і в 2018))))
Смішні і жалюгідні)))У когось є сумніви, що за 10 років укро-нерухомість подешевшала в 2-3 рази
????
Вы сами недавно признались, что рынок стагнирует. У меня нет достоверных данных по вторичке, чтобы с вами спорить. Владение недвижимостью при неизменных ценах приносит прибыль в виде аренды, или, в случае котлована, рост цены по мере увеличения готовности. При этом неестественно низкие, как для европейской страны, цены позволяют предположить, что так будет не всегда и средне и долгосрочной перспективе будет рост доходов, ипотека, что приведет к росту недвиги в Киеве.
Так понятно?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4854
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:17
kingkongovets написав: airmax78 написав:
О какой личной жизни мы говорим? Человек лишился объекта недвижимости - разве это не повод разобраться в проблеме?
а вы все же расскажите почему вы живете с матерью вашего ребенка нерасписанным и как это связано с недвижимостью? тоже боитесь "лишиться объекта недвижимости" еслешо?
тока не надо снова лепить горбатого шо вас зовут не максим, шо вы давно расписались и прочую хню, которую вы начинаете лепетать, когда вас прижимают к стенке
может тогда у вас наконец пропадет желание потешаться над чужими драмами?
с проблемой он хочет разобраться, шут гороховый
Может расписываться и не нужно?) в рамках выходного оффтопа)
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:20
Vlad442 написав: zzzzzz написав: Vlad442 написав:
Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.
А если я в январе скинул бы доллары по 28,60 и летом откупил по 26 , при этом пол года гривну держа на депозите в банке то я бы получил 16% в долларах.А вторую половину года продержал на долларовом депозите то можно расчитывать на доходность около 18% в долларах за год.
Есть промежутки времени, когда вложения в недвижимость были прибыльными, есть, когда убыточными.
Готовое с 14 по 18 подешевело. Котлован, превратившись в достроенное не подорожал и не подешевел.
Если взять 15-18 или 17-18, но готовое не изменилось в цене, котлован дал какую-то прибыль.
Если брать 13-18 или 2008-18, в минусе все, и котлован, и готовое.
Конечно котлованы должны дорожать иначе никто их не будет покупать а все на сданные дома придут.
Иное дело на сколько этот котлован подорожант.
За 4 года долларовый депозит даст 20% а вот даст ли 20% в долларах сданный дом через 4 года это вопрос.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28204
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2740 раз.
- Подякували: 4484 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11599
|2077445
|
|
|446
|167013
|
|
|1
|944
|
|