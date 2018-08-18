RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2308230923102311

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:55

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Доллары надо продать по 28,6 в январе и положить на грианевый депозит до июля. В июле курс был 26 и откупаешь назад доллары.
За это время ты выиграешь 10% на курсе и 6% от гривнедепозита.

Я зрозумів, що ти тонко тролиш Влада, вибираючи вигідні точки входа і вихода.


Это не тонко)) это очень даже толсто ))

Могу для сравнения еще один пример привести.

Летом 2017 я открывал годовой гривнедепозит под 22 минус налоги получается 18%
Бакс вырос на 4% . В итоге в пересчете на доллары доход за год 14%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2740 раз.
Подякували: 4484 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:06

  kingkongovets написав:с проблемой он хочет разобраться, шут гороховый

Грубый вы, конговец. В полном соответствии с аватаркой.
airmax78
 
Повідомлень: 26346
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:13

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.


А если я в январе скинул бы доллары по 28,60 и летом откупил по 26 , при этом пол года гривну держа на депозите в банке то я бы получил 16% в долларах.А вторую половину года продержал на долларовом депозите то можно расчитывать на доходность около 18% в долларах за год.

Есть промежутки времени, когда вложения в недвижимость были прибыльными, есть, когда убыточными.
Готовое с 14 по 18 подешевело. Котлован, превратившись в достроенное не подорожал и не подешевел.
Если взять 15-18 или 17-18, но готовое не изменилось в цене, котлован дал какую-то прибыль.
Если брать 13-18 или 2008-18, в минусе все, и котлован, и готовое.
Vlad442
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:16

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились.


Так-так-!!!!
Домік.уа і Бобер.ком - вже малюють зростання цін КРЖН????


Ну просто смішно читати опуси місцевих ріелторів))))
У них "дорожай" завжди))) Вдень і вночі, в 2014 і в 2018))))
Смішні і жалюгідні)))

У когось є сумніви, що за 10 років укро-нерухомість подешевшала в 2-3 рази???? :mrgreen:

Вы сами недавно признались, что рынок стагнирует. У меня нет достоверных данных по вторичке, чтобы с вами спорить. Владение недвижимостью при неизменных ценах приносит прибыль в виде аренды, или, в случае котлована, рост цены по мере увеличения готовности. При этом неестественно низкие, как для европейской страны, цены позволяют предположить, что так будет не всегда и средне и долгосрочной перспективе будет рост доходов, ипотека, что приведет к росту недвиги в Киеве.
Так понятно?
Vlad442
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:17

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:О какой личной жизни мы говорим? Человек лишился объекта недвижимости - разве это не повод разобраться в проблеме?


а вы все же расскажите почему вы живете с матерью вашего ребенка нерасписанным и как это связано с недвижимостью? тоже боитесь "лишиться объекта недвижимости" еслешо?
тока не надо снова лепить горбатого шо вас зовут не максим, шо вы давно расписались и прочую хню, которую вы начинаете лепетать, когда вас прижимают к стенке
может тогда у вас наконец пропадет желание потешаться над чужими драмами?
с проблемой он хочет разобраться, шут гороховый

Может расписываться и не нужно?) в рамках выходного оффтопа)
Kostia
 
Повідомлень: 750
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:20

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились. Если бы вы взяли за точку отсчета 15-ый, то, уверен, доходность этого вложения была бы намного выше.


А если я в январе скинул бы доллары по 28,60 и летом откупил по 26 , при этом пол года гривну держа на депозите в банке то я бы получил 16% в долларах.А вторую половину года продержал на долларовом депозите то можно расчитывать на доходность около 18% в долларах за год.

Есть промежутки времени, когда вложения в недвижимость были прибыльными, есть, когда убыточными.
Готовое с 14 по 18 подешевело. Котлован, превратившись в достроенное не подорожал и не подешевел.
Если взять 15-18 или 17-18, но готовое не изменилось в цене, котлован дал какую-то прибыль.
Если брать 13-18 или 2008-18, в минусе все, и котлован, и готовое.


Конечно котлованы должны дорожать иначе никто их не будет покупать а все на сданные дома придут.

Иное дело на сколько этот котлован подорожант.
За 4 года долларовый депозит даст 20% а вот даст ли 20% в долларах сданный дом через 4 года это вопрос.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2740 раз.
Подякували: 4484 раз.
 
Профіль
5
1
1
  #<1 ... 2308230923102311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1158, 1159, 1160
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11599 2077445
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 19:25
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167013
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 944
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.