Додано: Пон 15 жов, 2018 12:37

zzzzzz написав: За 4 года долларовый депозит даст 20% а вот даст ли 20% в долларах сданный дом через 4 года это вопрос. За 4 года долларовый депозит даст 20% а вот даст ли 20% в долларах сданный дом через 4 года это вопрос.

Вы экстраполируете прошлые тренды на будущее. А ситуация в экономике не так линейна.Курсовые качели в этом году были совсем не похожи на прошлые годы по датам верхов и низов. И не факт, что сохранятся в будущем.Появление массовой ипотеки с реальными ставками может дать взрывной рост цен на недвигу. Так же очень сильно влияет на доходность правильный выбор котлована.Опять же почему не использовать комбинированные варианты?Я входила в котлован с 25% первого взноса, имея на руках 100% стоимости квартиры. Оставшуюся сумму покатала на курсовых качелях. В результате, котлован с прокруткой остатка дал почти 85% за 2,5 года.А другой котлован выбран был неудачно, поэтому я его меньше чем через год слила, заработав всего 10%.