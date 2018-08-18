kingkongovets
рассказывать одесситу об этике всё равно, что рассказывать ребёнку о вреде шоколада.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:36
kingkongovets
рассказывать одесситу об этике всё равно, что рассказывать ребёнку о вреде шоколада.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы экстраполируете прошлые тренды на будущее. А ситуация в экономике не так линейна.
Курсовые качели в этом году были совсем не похожи на прошлые годы по датам верхов и низов. И не факт, что сохранятся в будущем.
Появление массовой ипотеки с реальными ставками может дать взрывной рост цен на недвигу. Так же очень сильно влияет на доходность правильный выбор котлована.
Опять же почему не использовать комбинированные варианты?
Я входила в котлован с 25% первого взноса, имея на руках 100% стоимости квартиры. Оставшуюся сумму покатала на курсовых качелях. В результате, котлован с прокруткой остатка дал почти 85% за 2,5 года.
А другой котлован выбран был неудачно, поэтому я его меньше чем через год слила, заработав всего 10%.
Востаннє редагувалось Elensk в Пон 15 жов, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:39
уверен)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:39
Как по мне то в 14-15 гг спрос на недвигу был связан с оттоком вкладов из банков + много переселенцев.
В 16-17-18 отток из банков остановился ,даже пошел маленький приток, но банки начали валить ставки особенно по валюте и население продолжило идти в недвигу с целью инвестирования для заработка.
Сейчас ситуация начинает меняться. Деньги в мире начинают дорожать НБУ уже год повышает ставки, деньги становятся дороже, и привлекательность депозитов начинает возрастать, отсюда инвестиционная привлекательность недвижимости может немного снизиться.
Этому еще будет способствовать хитрость многих застройщиков которые уже на старте продаж ставят высокие цены в надежде на поток желающих....
Кто не согласен можем рассмотреть на примере отдельных ЖК
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, в 15-17 в основном трусили загашники. Сейчас уже пошли свежие деньги, плюс застройщики предлагают длительные и удобные условия рассрочки, что является неплохой заменой банковской ипотеке.
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:47
Снимаю шляпу ))
в 15-16 вероятно было дно по ценам, сейчас мы отскочили от дна, но предпосылок для экономического роста я не наблюдаю. А цены на недвигу не могут расти без роста ВВП, иначе это будет просто пузырь .
Насчет ипотечного кредитования это только мечты-мечты.
Западные банки до сих пор расхлебывают свои ипотечные портфели.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
WAT?
долгі отдают толька труси,
а храбрі отстрілюються від виконавчої служби
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:47
скандалы, интриги, расследования
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:50
Сейчас тренд на удорожание денег, так что все это "супер предложения по суперцене" будут блекнуть. Никто не будет на шару давать рассрочки ниже чем ставки по ОВГЗ, а там сейчас 19% по гривне и 7,5% по доллару.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:51
Рассрочка - на данный момент самый интересный инструмент. Поиграться можно. Правда некоторые застройщики типа БУДа очень хитросделанные, ну то ладно.
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