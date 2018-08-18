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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:36

kingkongovets
рассказывать одесситу об этике всё равно, что рассказывать ребёнку о вреде шоколада.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:За 4 года долларовый депозит даст 20% а вот даст ли 20% в долларах сданный дом через 4 года это вопрос.


Вы экстраполируете прошлые тренды на будущее. А ситуация в экономике не так линейна.
Курсовые качели в этом году были совсем не похожи на прошлые годы по датам верхов и низов. И не факт, что сохранятся в будущем.
Появление массовой ипотеки с реальными ставками может дать взрывной рост цен на недвигу. Так же очень сильно влияет на доходность правильный выбор котлована.

Опять же почему не использовать комбинированные варианты?
Я входила в котлован с 25% первого взноса, имея на руках 100% стоимости квартиры. Оставшуюся сумму покатала на курсовых качелях. В результате, котлован с прокруткой остатка дал почти 85% за 2,5 года.

А другой котлован выбран был неудачно, поэтому я его меньше чем через год слила, заработав всего 10%.
Востаннє редагувалось Elensk в Пон 15 жов, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:39

  Kostia написав:А вы уверенны что аирмакс это мужчина? Очень напоминает женщину, любовь к красоте, эмоциональность, нерешительность, интриги


уверен)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:39

Как по мне то в 14-15 гг спрос на недвигу был связан с оттоком вкладов из банков + много переселенцев.

В 16-17-18 отток из банков остановился ,даже пошел маленький приток, но банки начали валить ставки особенно по валюте и население продолжило идти в недвигу с целью инвестирования для заработка.

Сейчас ситуация начинает меняться. Деньги в мире начинают дорожать НБУ уже год повышает ставки, деньги становятся дороже, и привлекательность депозитов начинает возрастать, отсюда инвестиционная привлекательность недвижимости может немного снизиться.

Этому еще будет способствовать хитрость многих застройщиков которые уже на старте продаж ставят высокие цены в надежде на поток желающих....

Кто не согласен можем рассмотреть на примере отдельных ЖК
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Как по мне то в 14-15 гг спрос на недвигу был связан с оттоком вкладов из банков + много переселенцев.

В 16-17-18 отток из банков остановился ,даже пошел маленький приток, но банки начали валить ставки особенно по валюте и население продолжило идти в недвигу с целью инвестирования для заработка.


Да, в 15-17 в основном трусили загашники. Сейчас уже пошли свежие деньги, плюс застройщики предлагают длительные и удобные условия рассрочки, что является неплохой заменой банковской ипотеке.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:47

  Elensk написав:Опять же почему не использовать комбинированные варианты?
Я входила в котлован с 25% первого взноса, имея на руках 100% стоимости квартиры. Оставшуюся сумму покатала на курсовых качелях. В результате, котлован с прокруткой остатка дал почти 85% за 2,5 года.


Снимаю шляпу ))

в 15-16 вероятно было дно по ценам, сейчас мы отскочили от дна, но предпосылок для экономического роста я не наблюдаю. А цены на недвигу не могут расти без роста ВВП, иначе это будет просто пузырь .
Насчет ипотечного кредитования это только мечты-мечты.
Западные банки до сих пор расхлебывают свои ипотечные портфели.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Появление массовой ипотеки с реальными ставками может дать взрывной рост цен на недвигу.

WAT?
долгі отдают толька труси,
а храбрі отстрілюються від виконавчої служби
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:47

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Может расписываться и не нужно?) в рамках выходного оффтопа)



это смотря с какой (чьей) стороны посмотреть, но моя реплика была не о необходимости регистрации брака, а о неэтичности обсасывания подробностей драм в личной жизни других людей

А вы уверенны что аирмакс это мужчина? Очень напоминает женщину, любовь к красоте, эмоциональность, нерешительность, интриги

:mrgreen: :mrgreen: скандалы, интриги, расследования
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:50

  Elensk написав:Сейчас уже пошли свежие деньги, плюс застройщики предлагают длительные и удобные условия рассрочки, что является неплохой заменой банковской ипотеке.

Сейчас тренд на удорожание денег, так что все это "супер предложения по суперцене" будут блекнуть. Никто не будет на шару давать рассрочки ниже чем ставки по ОВГЗ, а там сейчас 19% по гривне и 7,5% по доллару.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:51

  Elensk написав:Опять же почему не использовать комбинированные варианты?
Я входила в котлован с 25% первого взноса, имея на руках 100% стоимости квартиры. Оставшуюся сумму покатала на курсовых качелях. В результате, котлован с прокруткой остатка дал почти 85% за 2,5 года.

А другой котлован выбран был неудачно, поэтому я его меньше чем через год слила, заработав всего 10%.

Рассрочка - на данный момент самый интересный инструмент. Поиграться можно. Правда некоторые застройщики типа БУДа очень хитросделанные, ну то ладно.
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