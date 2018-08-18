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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:54
hume написав:
Рассрочка - на данный момент самый интересный инструмент. Поиграться можно. Правда некоторые застройщики типа БУДа очень хитросделанные, ну то ладно.
Вы встречали хоть у кого-то интересные предложения по рассрочке , и что-бы не было по ходу пьесы пересмотра условий ?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:54
zzzzzz написав:
Кто не согласен можем рассмотреть на примере отдельных ЖК
Себестоимость дорожает, застройщики вынуждены подтягиваться по цене.
Хотя есть некоторые кто в неадеквате на котловане (и не только), все помним жк владимирский от интергала
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:54
zzzzzz написав: Elensk написав:
Сейчас уже пошли свежие деньги, плюс застройщики предлагают длительные и удобные условия рассрочки, что является неплохой заменой банковской ипотеке.
Сейчас тренд на удорожание денег, так что все это "супер предложения по суперцене" будут блекнуть. Никто не будет на шару давать рассрочки ниже чем ставки по ОВГЗ, а там сейчас 19% по гривне и 7,5% по доллару.
при страховці 1Фонд на банк, думаю, що перетік назад в БС мало реальний
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:59
flyman написав:
при страховці 1Фонд на банк, думаю, що перетік назад в БС мало реальний
А тут даже нечего спорить, просто смотрим статистику.
За 9 месяцев гривна +10,2%
валюта +3,6%
( физ лица)
Более детально можете скачать файл на сайте НБУ.
В предкризисный год 2013 депозиты за год выросли на 13% ( при неизменном курсе)
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:59
zzzzzz написав: hume написав:
Рассрочка - на данный момент самый интересный инструмент. Поиграться можно. Правда некоторые застройщики типа БУДа очень хитросделанные, ну то ладно.
Вы встречали хоть у кого-то интересные предложения по рассрочке , и что-бы не было по ходу пьесы пересмотра условий ?
Есть три варианта, вы просто не постоянный участник ветки, поэтому пропустили
1. рассрочка в грн с пересмотром цены
2. рассрочка в дол. с фиксацией цены
3. рассрочка от БУД девелопмент - рассрочка в дол. с пересмотром цены.
Первым вариантом воспользовался лично. Потом сыграл на январских курсовых качелях и выплатил более 70% от цены. Как то так
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:04
zzzzzz написав: Elensk написав:
Сейчас уже пошли свежие деньги, плюс застройщики предлагают длительные и удобные условия рассрочки, что является неплохой заменой банковской ипотеке.
Сейчас тренд на удорожание денег, так что все это "супер предложения по суперцене" будут блекнуть. Никто не будет на шару давать рассрочки ниже чем ставки по ОВГЗ, а там сейчас 19% по гривне и 7,5% по доллару.
Рассрочки дают. И на очень хороших условиях, даже на сданные дома. Собственно сейчас это один из основных инструментов продаж. Именно этим застройщики очень сильно оттягивают спрос от вторички.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:09
hume написав:
Есть три варианта, вы просто не постоянный участник ветки, поэтому пропустили
1. рассрочка в грн с пересмотром цены
2. рассрочка в дол. с фиксацией цены
3. рассрочка от БУД девелопмент - рассрочка в дол. с пересмотром цены.
Первым вариантом воспользовался лично. Потом сыграл на январских курсовых качелях и выплатил более 70% от цены. Как то так
Вам повезло что цену не совсем оперативно пересмотрели. Если бы цена менялась ежедневно или раз в 2-3 дня то вы бы ничего не выиграли.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:11
Elensk
А как выглядят хорошие условия рассрочки ?
Я понимаю что на стадии котлована ( или 3-5 этажей ) трудно найти желающих заплатить 100% . Я только по одному адресу узнавал условия рассрочки, она примерно равнялась доходу по гривнедепозиту.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:16
Vlad442 написав: Frant написав: Vlad442 написав:
Вы взяли за точку отсчета конец осени 14-ого, когда цены еще не сложились и курс не вышел на 25-27. Тенденции падения цены на падающем рынке в 15-16 и роста по мере достройки уравновесились.
Так-так-!!!!
Домік.уа і Бобер.ком - вже малюють зростання цін КРЖН????
Ну просто смішно читати опуси місцевих ріелторів))))
У них "дорожай" завжди))) Вдень і вночі, в 2014 і в 2018))))
Смішні і жалюгідні)))У когось є сумніви, що за 10 років укро-нерухомість подешевшала в 2-3 рази
????
Вы сами недавно признались, что рынок стагнирует. У меня нет достоверных данных по вторичке, чтобы с вами спорить. Владение недвижимостью при неизменных ценах приносит прибыль в виде аренды, или, в случае котлована, рост цены по мере увеличения готовности. При этом неестественно низкие
, как для европейской страны, цены позволяют предположить, что так будет не всегда
и средне и долгосрочной перспективе будет рост доходов
, ипотека, что приведет к росту недвиги в Киеве.
Так понятно?
Я знаю одно, весной выборы. А все эти росты повышения доходов, ипотеки, так будет не всегда оставьте риелторам
.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:19
Kostia написав: kingkongovets написав: Kostia написав:
Может расписываться и не нужно?) в рамках выходного оффтопа)
это смотря с какой (чьей) стороны посмотреть, но моя реплика была не о необходимости регистрации брака, а о неэтичности обсасывания подробностей драм в личной жизни других людей
А вы уверенны что аирмакс это мужчина? Очень напоминает женщину, любовь к красоте, эмоциональность, нерешительность, интриги
Мужчина конечно. Мы хоть и не знакомы, но кой чего мне о нем известно
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