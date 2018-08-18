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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:19
zzzzzz написав:Elensk
А как выглядят хорошие условия рассрочки ?
Я понимаю что на стадии котлована ( или 3-5 этажей ) трудно найти желающих заплатить 100% . Я только по одному адресу узнавал условия рассрочки, она примерно равнялась доходу по гривнедепозиту.
Вот я сейчас рассматриваю котлован, 800 у.е./м2 Стоимость в рядом расположенной вторичке под ремонт 1000 у.е., в новостроях (без ремонта) 1050-1100. Акция 20% первый взнос, остальное на 36 мес. БЕЗ удорожания. Чем не сладкий вариант рассрочки?
Это Одесса. По Киеву, думаю, тоже можно найти интересные варианты.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:26
Elensk написав: zzzzzz написав:Elensk
А как выглядят хорошие условия рассрочки ?
Я понимаю что на стадии котлована ( или 3-5 этажей ) трудно найти желающих заплатить 100% . Я только по одному адресу узнавал условия рассрочки, она примерно равнялась доходу по гривнедепозиту.
Вот я сейчас рассматриваю котлован, 800 у.е./м2 Стоимость в рядом расположенной вторичке под ремонт 1000 у.е., в новостроях (без ремонта) 1050-1100. Акция 20% первый взнос, остальное на 36 мес. БЕЗ удорожания. Чем не сладкий вариант рассрочки?
Это Одесса. По Киеву, думаю, тоже можно найти интересные варианты.
да, неплохо, если действительно не будет удорожания !
А для сравнения сколько котлован там же или аналогичный стоит при 100% оплате ?
( еще важный момент что-бы было 36 месяцев не 48 )
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:31
Elensk написав: zzzzzz написав:Elensk
А как выглядят хорошие условия рассрочки ?
Я понимаю что на стадии котлована ( или 3-5 этажей ) трудно найти желающих заплатить 100% . Я только по одному адресу узнавал условия рассрочки, она примерно равнялась доходу по гривнедепозиту.
Вот я сейчас рассматриваю котлован, 800 у.е./м2 Стоимость в рядом расположенной вторичке под ремонт 1000 у.е., в новостроях (без ремонта) 1050-1100. Акция 20% первый взнос, остальное на 36 мес. БЕЗ удорожания. Чем не сладкий вариант рассрочки?
Это Одесса. По Киеву, думаю, тоже можно найти интересные варианты.
3 года да без удорожания, да без привязки к курсу?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:32
stm написав:
3 года да без удорожания, да без привязки к курсу?
я так понял цена привязана в доллару,или нет ?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:33
zzzzzz написав:
да, неплохо, если действительно не будет удорожания !
А для сравнения сколько котлован там же или аналогичный стоит при 100% оплате ?
( еще важный момент что-бы было 36 месяцев не 48 )
В том же ЖК 800 (может на 100% оплате можно и поторговаться, не знаю). Рядом сейчас аналогичных котлованов нет. Есть уже ближе к сдаче или сданные 1050-1200.
И не обязательно держать котлован до сдачи, если берешь не для жизни. Гол, полтора. Сладкие стояки выкуплены, можно начинать продажу.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:34
zzzzzz написав:
Вам повезло что цену не совсем оперативно пересмотрели. Если бы цена менялась ежедневно или раз в 2-3 дня то вы бы ничего не выиграли.
Крупные застройщики неповоротливые, сразу поменять цену не могут. Приблизительно как эпик против фопов из гаражей. Тем более обязаны предупредить заранее (5-10 дней). Тем более выплаченные метры фиксируются. Так что всё не так страшно
ПС
Стрёмно когда нет хотя бы 70% суммы в загашнике. Компании типа Укрбуда после ввода в эксплуатацию могут и рыночную цену поставить
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:34
stm написав:
3 года да без удорожания, да без привязки к курсу?
К курсу привязка есть. В Одессе рассрочек чисто в гривне не бывает.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:38
Elensk написав:
В том же ЖК 800 (может на 100% оплате можно и поторговаться, не знаю). Рядом сейчас аналогичных котлованов нет. Есть уже ближе к сдаче или сданные 1050-1200.И не обязательно держать котлован до сдачи, если берешь не для жизни. Год, полтора.
Сладкие стояки выкуплены, можно начинать продажу.
Как видно даже по этому форуму некоторые, или даже уже многие застройщики эту тему выкупили и со старта лупят цены , а квартиры будут продавать по тихому вовремя периодических коротких акций.
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hume
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:40
hume написав:
ПС
Стрёмно когда нет хотя бы 70% суммы в загашнике. Компании типа Укрбуда после ввода в эксплуатацию могут и рыночную цену поставить
Я так понял что у Укрбуда метры не фиксируются ?
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