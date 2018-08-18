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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:41
zzzzzz написав: hume написав:
ПС
Стрёмно когда нет хотя бы 70% суммы в загашнике. Компании типа Укрбуда после ввода в эксплуатацию могут и рыночную цену поставить
Я так понял что у Укрбуда метры не фиксируются ?
фиксируются. Хреново когда на остаток ставят 60 кгрн/м
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hume
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:42
hume написав:
фиксируются. Хреново когда на остаток ставят 60 кгрн/м
Шикарно ))))
Кредиты и рассрочки зло
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zzzzzz
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:46
Ребята, а что слышно со станцией метро "Судостроительная"? Когда открытие? Я серьезно.
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airmax78
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:48
airmax78 написав:
Ребята, а что слышно со станцией метро "Судостроительная"? Когда открытие? Я серьезно.
Еще даже мост через Днепр не достроили. Это главная трудность.Самое ранее с 2022 и до бесконечности
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zzzzzz
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:50
zzzzzz написав:
Как видно даже по этому форуму некоторые, или даже уже многие застройщики эту тему выкупили и со старта лупят цены , а квартиры будут продавать по тихому вовремя периодических коротких акций.
А кто сказал, что под инвестиции в недвигу подходит любой объект? Надо поискать, выбрать, выждать. И может потом заработать.
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Elensk
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:57
airmax78
Рендеры есть , моста нет
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:18
Elensk написав: zzzzzz написав:Elensk
А как выглядят хорошие условия рассрочки ?
Я понимаю что на стадии котлована ( или 3-5 этажей ) трудно найти желающих заплатить 100% . Я только по одному адресу узнавал условия рассрочки, она примерно равнялась доходу по гривнедепозиту.
Вот я сейчас рассматриваю котлован, 800 у.е./м2 Стоимость в рядом расположенной вторичке под ремонт 1000 у.е., в новостроях (без ремонта) 1050-1100. Акция 20% первый взнос, остальное на 36 мес. БЕЗ удорожания. Чем не сладкий вариант рассрочки?
Это Одесса. По Киеву, думаю, тоже можно найти интересные варианты.
.... а той котлован коли в експлуатацію введуть?
- може краще брати той варіант в готовому новобуді за 1100, зробити ремонт і зразу здавати? - ризиків менше, ніж в котловані...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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