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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:41

  zzzzzz написав:
  hume написав:ПС
Стрёмно когда нет хотя бы 70% суммы в загашнике. Компании типа Укрбуда после ввода в эксплуатацию могут и рыночную цену поставить :mrgreen:


Я так понял что у Укрбуда метры не фиксируются ?

фиксируются. Хреново когда на остаток ставят 60 кгрн/м :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:42

  hume написав:фиксируются. Хреново когда на остаток ставят 60 кгрн/м :D


Шикарно )))) :mrgreen:
Кредиты и рассрочки зло :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, а что слышно со станцией метро "Судостроительная"? Когда открытие? Я серьезно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:48

  airmax78 написав:Ребята, а что слышно со станцией метро "Судостроительная"? Когда открытие? Я серьезно.


Еще даже мост через Днепр не достроили. Это главная трудность.Самое ранее с 2022 и до бесконечности
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Как видно даже по этому форуму некоторые, или даже уже многие застройщики эту тему выкупили и со старта лупят цены , а квартиры будут продавать по тихому вовремя периодических коротких акций.


А кто сказал, что под инвестиции в недвигу подходит любой объект? Надо поискать, выбрать, выждать. И может потом заработать.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:56

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ребята, а что слышно со станцией метро "Судостроительная"? Когда открытие? Я серьезно.


Еще даже мост через Днепр не достроили. Это главная трудность.Самое ранее с 2022 и до бесконечности

Мне кажется вы слишком пессимистично настроены. Уже даже рендеры экстерьера и интерьеа есть:
Зображення
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:57

airmax78
Рендеры есть , моста нет :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:18

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Elensk
А как выглядят хорошие условия рассрочки ?
Я понимаю что на стадии котлована ( или 3-5 этажей ) трудно найти желающих заплатить 100% . Я только по одному адресу узнавал условия рассрочки, она примерно равнялась доходу по гривнедепозиту.


Вот я сейчас рассматриваю котлован, 800 у.е./м2 Стоимость в рядом расположенной вторичке под ремонт 1000 у.е., в новостроях (без ремонта) 1050-1100. Акция 20% первый взнос, остальное на 36 мес. БЕЗ удорожания. Чем не сладкий вариант рассрочки?
Это Одесса. По Киеву, думаю, тоже можно найти интересные варианты.

.... а той котлован коли в експлуатацію введуть?
- може краще брати той варіант в готовому новобуді за 1100, зробити ремонт і зразу здавати? - ризиків менше, ніж в котловані...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:- може краще брати той варіант в готовому новобуді за 1100, зробити ремонт і зразу здавати? - ризиків менше, ніж в котловані...


А смысл? Заработка тоже меньше :). Вот смотри: если взять 40 м2 по 800 с рассрочкой, то за год с копейками я вложу тысяч 15-20, через +/- год смогу продать по 900-950 и уйти с деньгами. Если брать готовое, то вложить надо уже 42-44 плюс ремонт, мебель, техника, т.е. 52-55 и геморрой. И получать 350-400 аренды. Рентабельность двух вариантов сам посчитаешь?

Я новострои под аренду не беру, рентабельность меньше и не мой сегмент. Оставлю под аренду, только в случае снижения цен, чтобы не фиксить убыток. Тогда пусть висит и что-то зарабатывает.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Конечно максимумы никто не ловит. Для этого усредняются. Я написал максимальную доходность 18% , при желании можно 14% получит вполне реально.
Это я ответил к посту о том как ктото выгодно купил квартиру.

Игры на курсе это казино. Недвижимость, купленная с 15-ого идет в плюс. Вы не учли падения рынка в 14-15, посчитали с курса 16 и получили что получили.
Vlad442
 
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