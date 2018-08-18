Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Это не тонко)) это очень даже толсто ))
Не нужно меня троллить. Я один из первых на этой ветке отважился выйти в январе в гривну на пике, а в этом году, угадав слив и держа деньги на гривнедепо, по тем договорам, которые закончились позже уже не получил расчетной доходности из-за нетипичного поведения курса.
Все эти форексы это казино. Можно сказать задним умом "давайте пойдем и поставим на 19". Аренда же капает каждый месяц.
zzzzzz написав:Конечно максимумы никто не ловит. Для этого усредняются. Я написал максимальную доходность 18% , при желании можно 14% получит вполне реально. Это я ответил к посту о том как ктото выгодно купил квартиру.
Игры на курсе это казино. Недвижимость, купленная с 15-ого идет в плюс. Вы не учли падения рынка в 14-15, посчитали с курса 16 и получили что получили.
Влад, в 15 депо были 15% в баксах... С онлайн пополнением по соц.курсу помните? Я тогда евро покупала аж по 28 грн...
airmax78 написав:Мне кажется вы слишком пессимистично настроены. Уже даже рендеры экстерьера и интерьеа есть:
нужно как то запомнить и лет через 5 вернуться к этому разговору. Заодно может ещё пару домов рыбальского достроят.
Какие-же вы тут все пессимисты. Т.е. 20 25-этажных свечек Оркады, плотненько с 0 машиномест, в ипенях ПОХа - это норм, имеет право на жизнь. А телепортировавшийся к нам прямо из Европы проект - обязательно станет долгостроем? Ну да, движется очень медленно. Гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но зато, то что получается - получается очень и очень достойно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 15 жов, 2018 15:00, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Влад, в 15 депо были 15% в баксах... С онлайн пополнением по соц.курсу помните? Я тогда евро покупала аж по 28 грн...
Не помню. Соцкурс был осенью 14-ого, а 15% в баксах это какие-то помойки, где отдавать будут точно через фонд. В нормальных банках после налогов еле в худшие времена до 10% дотягивало. Плюс в банках, если оставаться в пределах фонда, то сколько тех нормальных банков, которые дают хорошие проценты? В недвиге можно оперировать большими суммами.
airmax78 написав:Мне кажется вы слишком пессимистично настроены. Уже даже рендеры экстерьера и интерьеа есть:
нужно как то запомнить и лет через 5 вернуться к этому разговору. Заодно может ещё пару домов рыбальского достроят.
Какие-же вы тут все пессимисты. Т.е. 20 25-этажных свечек Оркады, плотненько с 0 машиномест, в ипенях ПОХа - это норм, имеет право на жизнь. А телепортировавшийся к нам прямо из Европы проект - обязательно станет долгостроем? Ну да, движется очень медленно. Гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но зато, то что получается - получается очень и очень достойно.
Несмотря на то, что объективные причины для подорожания недвижимости сегодня есть, эксперты считают, что покупатели еще долго смогут покупать квартиры по старым ценам, а может, даже дешевле. Дело в том, что покупателей квартир до сих пор на несколько порядков меньше, чем построенных и строящихся квартир. «Той недвижимости, которую отстроили за последние несколько лет, хватит, наверное, еще лет на 10. Как только на 500 – на 1000 грн повышаются цены – продажи сразу падают, люди перестают покупать у этого застройщика», – говорит Сергей Костецкий.
zzzzzz написав:Конечно максимумы никто не ловит. Для этого усредняются. Я написал максимальную доходность 18% , при желании можно 14% получит вполне реально. Это я ответил к посту о том как ктото выгодно купил квартиру.
Игры на курсе это казино. Недвижимость, купленная с 15-ого идет в плюс. Вы не учли падения рынка в 14-15, посчитали с курса 16 и получили что получили.
чому 2015, а не 1999 або 2009?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Какие-же вы тут все пессимисты. Т.е. 20 25-этажных свечек Оркады, плотненько с 0 машиномест, в ипенях ПОХа - это норм, имеет право на жизнь. А телепортировавшийся к нам прямо из Европы проект - обязательно станет долгостроем? Ну да, движется очень медленно. Гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но зато, то что получается - получается очень и очень достойно.
Спасибо за фото. Вид из окна зачётный
ПС вёз родственника по ХШ. Проезжая мимо позняки 4а родственник выдаёт - "хотел бы я тут жить". Я акуел. Говорю ему мол прежде чем такие заявления делать нужно поехать посмотреть, на что он ответил, что он там часто бывает по работе. Остаток пути я ехал молча.
КАК ЖЕ ВЫ НЕСПРАВЕДЛИВЫ!! Как можно сравнивать эту малоэтажную красоту с тем, что видит из окна узник Мордора? Но ваш родственник, конечно, убил. Таки "Любит наш народ, всякое г0вно0..."(с)