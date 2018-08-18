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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2314231523162317>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:42

  airmax78 написав:Мне кажется вы слишком пессимистично настроены. Уже даже рендеры экстерьера и интерьеа есть:

нужно как то запомнить и лет через 5 вернуться к этому разговору. Заодно может ещё пару домов рыбальского достроят.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Это не тонко)) это очень даже толсто ))

Не нужно меня троллить. Я один из первых на этой ветке отважился выйти в январе в гривну на пике, а в этом году, угадав слив и держа деньги на гривнедепо, по тем договорам, которые закончились позже уже не получил расчетной доходности из-за нетипичного поведения курса.

Все эти форексы это казино. Можно сказать задним умом "давайте пойдем и поставим на 19". Аренда же капает каждый месяц.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:53

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Конечно максимумы никто не ловит. Для этого усредняются. Я написал максимальную доходность 18% , при желании можно 14% получит вполне реально.
Это я ответил к посту о том как ктото выгодно купил квартиру.

Игры на курсе это казино. Недвижимость, купленная с 15-ого идет в плюс. Вы не учли падения рынка в 14-15, посчитали с курса 16 и получили что получили.

Влад, в 15 депо были 15% в баксах... С онлайн пополнением по соц.курсу помните? Я тогда евро покупала аж по 28 грн...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:55

  hume написав:
  airmax78 написав:Мне кажется вы слишком пессимистично настроены. Уже даже рендеры экстерьера и интерьеа есть:

нужно как то запомнить и лет через 5 вернуться к этому разговору. Заодно может ещё пару домов рыбальского достроят.

Какие-же вы тут все пессимисты. Т.е. 20 25-этажных свечек Оркады, плотненько с 0 машиномест, в ипенях ПОХа - это норм, имеет право на жизнь. А телепортировавшийся к нам прямо из Европы проект - обязательно станет долгостроем? Ну да, движется очень медленно. Гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но зато, то что получается - получается очень и очень достойно.
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Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 15 жов, 2018 15:00, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Влад, в 15 депо были 15% в баксах... С онлайн пополнением по соц.курсу помните? Я тогда евро покупала аж по 28 грн...

Не помню. Соцкурс был осенью 14-ого, а 15% в баксах это какие-то помойки, где отдавать будут точно через фонд. В нормальных банках после налогов еле в худшие времена до 10% дотягивало. Плюс в банках, если оставаться в пределах фонда, то сколько тех нормальных банков, которые дают хорошие проценты? В недвиге можно оперировать большими суммами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:59

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Мне кажется вы слишком пессимистично настроены. Уже даже рендеры экстерьера и интерьеа есть:

нужно как то запомнить и лет через 5 вернуться к этому разговору. Заодно может ещё пару домов рыбальского достроят.

Какие-же вы тут все пессимисты. Т.е. 20 25-этажных свечек Оркады, плотненько с 0 машиномест, в ипенях ПОХа - это норм, имеет право на жизнь. А телепортировавшийся к нам прямо из Европы проект - обязательно станет долгостроем? Ну да, движется очень медленно. Гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но зато, то что получается - получается очень и очень достойно.

У нас любой проект может стать долгостроем.
adrenaline
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Несмотря на то, что объективные причины для подорожания недвижимости сегодня есть, эксперты считают, что покупатели еще долго смогут покупать квартиры по старым ценам, а может, даже дешевле. Дело в том, что покупателей квартир до сих пор на несколько порядков меньше, чем построенных и строящихся квартир. «Той недвижимости, которую отстроили за последние несколько лет, хватит, наверное, еще лет на 10. Как только на 500 – на 1000 грн повышаются цены – продажи сразу падают, люди перестают покупать у этого застройщика», – говорит Сергей Костецкий.

http://hvylya.net/news/digest/ryinok-ne ... upkoy.html
adrenaline
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:12

  airmax78 написав:
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принципиально большой разницы не вижу
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Востаннє редагувалось hume в Пон 15 жов, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:16

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Конечно максимумы никто не ловит. Для этого усредняются. Я написал максимальную доходность 18% , при желании можно 14% получит вполне реально.
Это я ответил к посту о том как ктото выгодно купил квартиру.

Игры на курсе это казино. Недвижимость, купленная с 15-ого идет в плюс. Вы не учли падения рынка в 14-15, посчитали с курса 16 и получили что получили.

чому 2015, а не 1999 або 2009?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:20

  hume написав:
  airmax78 написав:Какие-же вы тут все пессимисты. Т.е. 20 25-этажных свечек Оркады, плотненько с 0 машиномест, в ипенях ПОХа - это норм, имеет право на жизнь. А телепортировавшийся к нам прямо из Европы проект - обязательно станет долгостроем? Ну да, движется очень медленно. Гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но зато, то что получается - получается очень и очень достойно.

Спасибо за фото. Вид из окна зачётный :D

ПС
вёз родственника по ХШ. Проезжая мимо позняки 4а родственник выдаёт - "хотел бы я тут жить". Я акуел. Говорю ему мол прежде чем такие заявления делать нужно поехать посмотреть, на что он ответил, что он там часто бывает по работе. Остаток пути я ехал молча.

КАК ЖЕ ВЫ НЕСПРАВЕДЛИВЫ!! Как можно сравнивать эту малоэтажную красоту с тем, что видит из окна узник Мордора?
Но ваш родственник, конечно, убил. Таки "Любит наш народ, всякое г0вно0..."(с)
airmax78
 
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