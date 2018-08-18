Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ну я категорически не согласен. КА-ТЕ-ГО-РИ-ЧЕС-КИ. Чтобы это понять - достаточно зайти на проспект между домами Рыбальского и зайти во двор Мордора. Кстити, когда стоишь на уровне 0 в Рыбальском, тебе кажется, что дома слева и справа всего 6 этажей в высоту, потому что 7й этаж и выше, уходят внутрь. Ну как это можно сравнивать с давлением 25-этажной отвесной стены Мордора?
airmax78 написав:Такое видят из окна 5го этажа узники Мордора? Или хотя бы из окна 20го этажа?
такое что? дом? Днепра видно не будет, это дешёвая манипуляция, выше показал как из окна будут выглядеть два вида.
Днепр будет видно. Просто чтобы его увидеть, придется выглянуть с балкона вдоль проспекта. Но не это главное. Главное в этом фото, что на 5м этаже дома, который, как вы говорите, окна-в-окна - у вас солнце (в середине осени) и видно небо (не задирая голову). Показать вам фото с 5го этажа Мордора?