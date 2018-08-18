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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2314231523162317

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Такое видят из окна 5го этажа узники Мордора? Или хотя бы из окна 20го этажа?
Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:43

  airmax78 написав:Зображення

большой разницы не вижу
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hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:44

  airmax78 написав:Такое видят из окна 5го этажа узники Мордора? Или хотя бы из окна 20го этажа?
Зображення

такое что? дом? Днепра видно не будет, это дешёвая манипуляция, выше показал как из окна будут выглядеть два вида.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:53

  hume написав:
  airmax78 написав:Такое видят из окна 5го этажа узники Мордора? Или хотя бы из окна 20го этажа?
Зображення

такое что? дом? Днепра видно не будет, это дешёвая манипуляция, выше показал как из окна будут выглядеть два вида.

Малоэтажная застройка и керамогранит, согласна с Максом, похоже на Гамбург :) а Мордор - не похоже...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыбалтский крут, что напротив труханов, правда если на труханов ом сделают станцию метро то это будет гидропарк. Интересно, есть ли петиции против открытия станции метро?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:Стартував 9 етап конкурсу.Приєднуйтесь.
topic216630.html?p=4474317#p4474317

Чай, а чого так "сухо"?
(дивіться і вчіться) :D

Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу!
- де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви......
- гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:05

  hume написав:большой разницы не вижу

Ну я категорически не согласен. КА-ТЕ-ГО-РИ-ЧЕС-КИ. Чтобы это понять - достаточно зайти на проспект между домами Рыбальского и зайти во двор Мордора. Кстити, когда стоишь на уровне 0 в Рыбальском, тебе кажется, что дома слева и справа всего 6 этажей в высоту, потому что 7й этаж и выше, уходят внутрь. Ну как это можно сравнивать с давлением 25-этажной отвесной стены Мордора?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:20

  hume написав:
  airmax78 написав:Такое видят из окна 5го этажа узники Мордора? Или хотя бы из окна 20го этажа?

такое что? дом? Днепра видно не будет, это дешёвая манипуляция, выше показал как из окна будут выглядеть два вида.

Днепр будет видно. Просто чтобы его увидеть, придется выглянуть с балкона вдоль проспекта. Но не это главное. Главное в этом фото, что на 5м этаже дома, который, как вы говорите, окна-в-окна - у вас солнце (в середине осени) и видно небо (не задирая голову). Показать вам фото с 5го этажа Мордора?
airmax78
 
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