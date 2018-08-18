Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ну я категорически не согласен. КА-ТЕ-ГО-РИ-ЧЕС-КИ. Чтобы это понять - достаточно зайти на проспект между домами Рыбальского и зайти во двор Мордора. Кстити, когда стоишь на уровне 0 в Рыбальском, тебе кажется, что дома слева и справа всего 6 этажей в высоту, потому что 7й этаж и выше, уходят внутрь. Ну как это можно сравнивать с давлением 25-этажной отвесной стены Мордора?
airmax78 написав:Такое видят из окна 5го этажа узники Мордора? Или хотя бы из окна 20го этажа?
такое что? дом? Днепра видно не будет, это дешёвая манипуляция, выше показал как из окна будут выглядеть два вида.
Днепр будет видно. Просто чтобы его увидеть, придется выглянуть с балкона вдоль проспекта. Но не это главное. Главное в этом фото, что на 5м этаже дома, который, как вы говорите, окна-в-окна - у вас солнце (в середине осени) и видно небо (не задирая голову). Показать вам фото с 5го этажа Мордора?
hume написав:такое что? дом? Днепра видно не будет, это дешёвая манипуляция, выше показал как из окна будут выглядеть два вида.
Малоэтажная застройка и керамогранит, согласна с Максом, похоже на Гамбург а Мордор - не похоже...
Сага - кросавчеги. Пока ни одного зашкварного проекта (я имею в виду проекты, которые уже на рендерах выглядят как кусок г0вна). У всех есть или были. У них - нет. Я бы им отдал под застройку весь Киев.
airmax78 написав:Какие-же вы тут все пессимисты. Т.е. 20 25-этажных свечек Оркады, плотненько с 0 машиномест, в ипенях ПОХа - это норм, имеет право на жизнь. А телепортировавшийся к нам прямо из Европы проект - обязательно станет долгостроем? Ну да, движется очень медленно. Гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но зато, то что получается - получается очень и очень достойно.
Спасибо за фото. Вид из окна зачётный
ПС вёз родственника по ХШ. Проезжая мимо позняки 4а родственник выдаёт - "хотел бы я тут жить". Я акуел. Говорю ему мол прежде чем такие заявления делать нужно поехать посмотреть, на что он ответил, что он там часто бывает по работе. Остаток пути я ехал молча.
КАК ЖЕ ВЫ НЕСПРАВЕДЛИВЫ!! Как можно сравнивать эту малоэтажную красоту с тем, что видит из окна узник Мордора? Но ваш родственник, конечно, убил. Таки "Любит наш народ, всякое г0вно0..."(с)
Делаю ремонт тёще. Приехали кухонщики-устанавливали кухню. Разговорился с ними- что да как. Говорит больше всего заказов на Позняках в красно-белых домах такие говорит как стены. Но говорит мы уже туда не ездим. говорю а чего не ездите-- говорит ну их накуй, ни машиной подъехать к подъезду, не выгрузиться с инструментами, нихера нельзя. Говорит хай сами себе кухни собирают раз купили такое что к ним нельзя подъехать вообще
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------