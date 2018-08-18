Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Какие-же вы тут все пессимисты. Т.е. 20 25-этажных свечек Оркады, плотненько с 0 машиномест, в ипенях ПОХа - это норм, имеет право на жизнь. А телепортировавшийся к нам прямо из Европы проект - обязательно станет долгостроем? Ну да, движется очень медленно. Гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но зато, то что получается - получается очень и очень достойно.
Спасибо за фото. Вид из окна зачётный
ПС вёз родственника по ХШ. Проезжая мимо позняки 4а родственник выдаёт - "хотел бы я тут жить". Я акуел. Говорю ему мол прежде чем такие заявления делать нужно поехать посмотреть, на что он ответил, что он там часто бывает по работе. Остаток пути я ехал молча.
КАК ЖЕ ВЫ НЕСПРАВЕДЛИВЫ!! Как можно сравнивать эту малоэтажную красоту с тем, что видит из окна узник Мордора? Но ваш родственник, конечно, убил. Таки "Любит наш народ, всякое г0вно0..."(с)
Делаю ремонт тёще. Приехали кухонщики-устанавливали кухню. Разговорился с ними- что да как. Говорит больше всего заказов на Позняках в красно-белых домах такие говорит как стены. Но говорит мы уже туда не ездим. говорю а чего не ездите-- говорит ну их накуй, ни машиной подъехать к подъезду, не выгрузиться с инструментами, нихера нельзя. Говорит хай сами себе кухни собирают раз купили такое что к ним нельзя подъехать вообще
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
По данным польского агентства занятости Work Service, в 2018 г. почти 50% всех компаний сталкиваются с проблемами поиска сотрудников, хотя в 2016 г. об этом говорили только 35%. В Германии — аналогичная ситуация. В сентябре 2018 г. канцлер Ангела Меркель заявила, что нехватка кадров является "величайшим" вызовом для экономики Германии.
В конце 2018 г. Меркель анонсировала законодательные нововведения, призванные продолжить смягчение условий иммиграции для удовлетворения спроса на рабочую силу, что невозможно сделать за счет коренного населения.
...
. Во многих странах именно иммигранты уже обеспечивают рост населения (рис. 1). В США — почти на 50%, в Канаде — почти на 70, в Швеции — почти на 80, в Венгрии — на 100%. Однако в Польше, Румынии и, тем более, в Украине население уменьшается за счет эмиграции. Этим странам уже необходимы иммигранты, чтобы покрыть негативное миграционное сальдо.
...
С каждым годом в нашей стране снижается доля экономически активного населения. В 2018 г. по данным Госстата из 42 млн человек населения почти 28% (11,7 млн) — пенсионеры, еще 26% (11 млн) — экономически неактивны (за классификацией МОТ это население в возрасте 15-70 лет, не попадающее в категории "занятые" или "безработные"), около 7–10% (3–5 млн.) работают за границей. Остается всего около 15 млн. (36%) экономически активных людей. Это в три раза меньше, чем в Германии (около 45 млн), хотя население Украины официально лишь в 2 раза меньше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Это не тонко)) это очень даже толсто ))
Не нужно меня троллить. Я один из первых на этой ветке отважился выйти в январе в гривну на пике, а в этом году, угадав слив и держа деньги на гривнедепо, по тем договорам, которые закончились позже уже не получил расчетной доходности из-за нетипичного поведения курса.
Все эти форексы это казино. Можно сказать задним умом "давайте пойдем и поставим на 19". Аренда же капает каждый месяц.
Влад, извини, ни в коем случае не хотел тебя тролить.Насчет форекса , тут надо учитывать особенность нашей экономики. Украина 40% экспортной выручки получает от экспорта аграрной продукции по-этому нужно понимать что летом с начала уборки урожая растет спрос на валюту, и напротив зимой перед началом весенней посевной валюту фермеры сливают. И так будет еще много лет. Да возможны отклонения +/1 пару месяцев от пиковых значений , так же и НБУ может оказывать влияние. В этом году я вообще начал сливать с декабря и сливал по январь , покупать начал в мае и до июля покупал.18% это максимальная доходность, если взять усредненную можно на 14% выйти.
Долярчик написав:- може краще брати той варіант в готовому новобуді за 1100, зробити ремонт і зразу здавати? - ризиків менше, ніж в котловані...
А смысл? Заработка тоже меньше . Вот смотри: если взять 40 м2 по 800 с рассрочкой, то за год с копейками я вложу тысяч 15-20, через +/- год смогу продать по 900-950 и уйти с деньгами. Если брать готовое, то вложить надо уже 42-44 плюс ремонт, мебель, техника, т.е. 52-55 и геморрой. И получать 350-400 аренды. Рентабельность двух вариантов сам посчитаешь?
Я новострои под аренду не беру, рентабельность меньше и не мой сегмент. Оставлю под аренду, только в случае снижения цен, чтобы не фиксить убыток. Тогда пусть висит и что-то зарабатывает.
Elensk - респект и уважуха Интересная схема ! Похоже это на данный момент единственная схема где можно за год-два поднять 10-15% годовых в валюте. Я имею ввиду это единственная схема в недвижимости где можно получить такую доходность. Покупать котлован и сидеть до сдачи не принесет такой доходности.
Коллеги, подскажите сделки с недвигой не облагаются налогом если новую квартиру продаешь через 3 года после покупки ?
Проблема трудовой миграции для Украины действительно набирает все более серьезные обороты. Но конструктивных подходов к ее решению не наблюдается. Более того, запуск безвизового режима еще более ускорил этот процесс. Решению этой проблемы мешают как объективные, так и субъективные причины.
1) Безвиз НЕ даёт право на работу. 2) Когда свой подвал досками забьешь ?
pesikot Проблема миграции действительно имеет значение. К примеру молодежь возрастом до 30 лет , через 2 года с момента отъезда начинает снижать перечисления в страну , они просто начинают вкладывать в жилье в стране куда уехали. Трудовые мигранты старше 40 лет , они да, они скорее всего вернуться назад. Вывод. Рост денежных переводов будет расти первые 2-3 года , а потом пойдет падение денежных переводов из-за рубежа.
У НБУ есть очень обстоятельное исследование на эту тему с графиками и диаграмами.
zzzzzz написав:Коллеги, подскажите сделки с недвигой не облагаются налогом если новую квартиру продаешь через 3 года после покупки ?
Что называть новой квартирой? В сданном доме с оформлением собственности? Да, без налогов можно продать только через 3 года. Если котлован, то переоформление идет через переуступку и процент зависит от жадности застройщика - от 0 до 7%, то что я видела. Налоговая в этом празднике жизни не участвует.