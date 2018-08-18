Додано: Пон 15 жов, 2018 17:55

По данным польского агентства занятости Work Service, в 2018 г. почти 50% всех компаний сталкиваются с проблемами поиска сотрудников, хотя в 2016 г. об этом говорили только 35%. В Германии — аналогичная ситуация. В сентябре 2018 г. канцлер Ангела Меркель заявила, что нехватка кадров является "величайшим" вызовом для экономики Германии.В конце 2018 г. Меркель анонсировала законодательные нововведения, призванные продолжить смягчение условий иммиграции для удовлетворения спроса на рабочую силу, что невозможно сделать за счет коренного населения..... Во многих странах именно иммигранты уже обеспечивают рост населения (рис. 1). В США — почти на 50%, в Канаде — почти на 70, в Швеции — почти на 80, в Венгрии — на 100%. Однако в Польше, Румынии и, тем более, в Украине население уменьшается за счет эмиграции. Этим странам уже необходимы иммигранты, чтобы покрыть негативное миграционное сальдо....С каждым годом в нашей стране снижается доля экономически активного населения. В 2018 г. по данным Госстата из 42 млн человек населения почти 28% (11,7 млн) — пенсионеры, еще 26% (11 млн) — экономически неактивны (за классификацией МОТ это население в возрасте 15-70 лет, не попадающее в категории "занятые" или "безработные"), около 7–10% (3–5 млн.) работают за границей. Остается всего около 15 млн. (36%) экономически активных людей. Это в три раза меньше, чем в Германии (около 45 млн), хотя население Украины официально лишь в 2 раза меньше.