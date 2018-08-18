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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2317231823192320>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Рыбалтский крут, что напротив труханов, правда если на труханов ом сделают станцию метро то это будет гидропарк. Интересно, есть ли петиции против открытия станции метро?)


людей там и так полно (сегодня был тупо аншлаг) ,там другая петиция нужна, о запрете спиртного
труханов если норм освоить - будет бимба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:56

Elensk
я несколько лет снимал квартиру летом в Жемчужине-2 у одного одессита, он таким то же занимался, рассказывал мне про эту схему.Он в Кадоре несколько перепродаж делал по этой схеме. А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий. Он практиковал посуточно сдавать , там специально такая квартира с видом и дорогим ремонтом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:56

  Gastarbaiter написав:
  pesikot написав:1) Безвиз НЕ даёт право на работу.

Методичка устарела.

А вы только по методичке шпарите ? и свою методичку защищаете ?
Прочитайте документы о безвизе.
Для работы в Европе всё равно нужна трудовая виза, иначе - это работа вчёрную
Но тема была про забитые окна на КРЖН.
Так вопрос, когда flyman забьёт окна своего подвала ?
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 15 жов, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:57

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:airmax78
Рендеры есть , моста нет :mrgreen: :mrgreen:

+

Когда Подольско-Вигуровская линия повезет своего первого пассажира - вам всем будет стыдно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:02

airmax78
Немножко эксурса в историю.

Технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через Днепр разрабатывалось в 1987—1989 годах. Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утверждён Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году,

Таким образом стройка моста идет уже 25 лет :D
Осталось подождать совсем немного до запуска первого состава метрополитена по новой ветке , совсем чуть-чуть, лет 5-10-15-20-25 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:09

  zzzzzz написав:airmax78
Немножко эксурса в историю.

Технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через Днепр разрабатывалось в 1987—1989 годах. Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утверждён Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году,

Таким образом стройка моста идет уже 25 лет :D
Осталось подождать совсем немного до запуска первого состава метрополитена по новой ветке , совсем чуть-чуть, лет 5-10-15-20-25 :mrgreen:

Я уверен, что это произойдет при нашей жизни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий.


Правильно сделал.
1. Жемчужины трещат.
2. Элитная Аркадия (на момент постройки 2-ой Жемчужины) превратилась в шанхай из-за безумной застройки.
3. Количество конкурентов возросло в десятки раз.
Пока цена актива не упала ниже плинтуса, он его слил.
Поэтому я сижу в эконом сегменте долгосрочки в старой вторичке. Там и спрос выше и рентабельность. Только потихоньку переползаю в районы получше, но так же в хрущики и чешки. Новострои или для себя, или в перепродажу.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:16

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий.


Правильно сделал.
1. Жемчужины трещат.
2. Элитная Аркадия (на момент постройки 2-ой Жемчужины) превратилась в шанхай из-за безумной застройки.
3. Количество конкурентов возросло в десятки раз.
Пока цена актива не упала ниже плинтуса, он его слил.
Поэтому я сижу в эконом сегменте долгосрочки в старой вторичке. Там и спрос выше и рентабельность. Только потихоньку переползаю в районы получше, но так же в хрущики и чешки. Новострои или для себя, или в перепродажу.

шас ККЦ вискочить з трусов "де в КРЖН слово Одеса?"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:18

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Рыбалтский крут, что напротив труханов, правда если на труханов ом сделают станцию метро то это будет гидропарк. Интересно, есть ли петиции против открытия станции метро?)


людей там и так полно (сегодня был тупо аншлаг) ,там другая петиция нужна, о запрете спиртного
труханов если норм освоить - будет бимба

Мне кажется что лучше не надо этого делать, там и так хорошо. Запрет спиртного ничего не даст, сколько пытались. По моим наблюдениям, там и так немного пьют. Но я правда против метро там
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:21

  pesikot написав:А вы только по методичке шпарите ? и свою методичку защищаете ?
Прочитайте документы о безвизе.
Для работы в Европе всё равно нужна трудовая виза, иначе - это работа вчёрную
Но тема была про забитые окна на КРЖН.
Так вопрос, когда flyman забьёт окна своего подвала ?

Увы (или к счастью), по безвизу в Польше можно работать до 3 месяцев. Нужно только зарегистрированное заявление от работодателя. Т.е. человек может приехать, найти работу уже на месте, подождать недельку пока делаются документы (хотя обычно эту недельку работают вчерную) и уже легально работать оставшиеся 2,5 месяца.
Забитые окна будут после очередного Большого П..еца. Сроки туманны, но он уже виднеется.
Gastarbaiter
 
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