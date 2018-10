Додано: Пон 15 жов, 2018 18:55

Kostia написав: Рыбалтский крут, что напротив труханов, правда если на труханов ом сделают станцию метро то это будет гидропарк. Интересно, есть ли петиции против открытия станции метро?)



людей там и так полно (сегодня был тупо аншлаг) ,там другая петиция нужна, о запрете спиртного

труханов если норм освоить - будет бимба

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.