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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 18:55
Kostia написав:Рыбалтский крут, что напротив труханов, правда если на труханов ом сделают станцию метро то это будет гидропарк. Интересно, есть ли петиции против открытия станции метро?)
людей там и так полно (сегодня был тупо аншлаг) ,там другая петиция нужна, о запрете спиртного
труханов если норм освоить - будет бимба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:56
Elensk
я несколько лет снимал квартиру летом в Жемчужине-2 у одного одессита, он таким то же занимался, рассказывал мне про эту схему.Он в Кадоре несколько перепродаж делал по этой схеме. А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий. Он практиковал посуточно сдавать , там специально такая квартира с видом и дорогим ремонтом.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:56
Gastarbaiter написав: pesikot написав:
1) Безвиз НЕ даёт право на работу.
Методичка устарела.
А вы только по методичке шпарите ? и свою методичку защищаете ?
Прочитайте документы о безвизе.
Для работы в Европе всё равно нужна трудовая виза, иначе - это работа вчёрную
Но тема была про забитые окна на КРЖН.
Так вопрос, когда flyman
забьёт окна своего подвала ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 15 жов, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:57
kingkongovets написав: zzzzzz написав:airmax78
Рендеры есть , моста нет
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Когда Подольско-Вигуровская линия повезет своего первого пассажира - вам всем будет стыдно.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:02
airmax78
Немножко эксурса в историю.
Технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через Днепр разрабатывалось в 1987—1989 годах. Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утверждён Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году,
Таким образом стройка моста идет уже 25 лет
Осталось подождать совсем немного до запуска первого состава метрополитена по новой ветке , совсем чуть-чуть, лет 5-10-15-20-25
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:09
zzzzzz написав:airmax78
Немножко эксурса в историю.
Технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через Днепр разрабатывалось в 1987—1989 годах. Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утверждён Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году,
Таким образом стройка моста идет уже 25 лет
Осталось подождать совсем немного до запуска первого состава метрополитена по новой ветке , совсем чуть-чуть, лет 5-10-15-20-25
Я уверен, что это произойдет при нашей жизни.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:13
zzzzzz написав:
А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий.
Правильно сделал.
1. Жемчужины трещат.
2. Элитная Аркадия (на момент постройки 2-ой Жемчужины) превратилась в шанхай из-за безумной застройки.
3. Количество конкурентов возросло в десятки раз.
Пока цена актива не упала ниже плинтуса, он его слил.
Поэтому я сижу в эконом сегменте долгосрочки в старой вторичке. Там и спрос выше и рентабельность. Только потихоньку переползаю в районы получше, но так же в хрущики и чешки. Новострои или для себя, или в перепродажу.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:16
Elensk написав: zzzzzz написав:
А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий.
Правильно сделал.
1. Жемчужины трещат.
2. Элитная Аркадия (на момент постройки 2-ой Жемчужины) превратилась в шанхай из-за безумной застройки.
3. Количество конкурентов возросло в десятки раз.
Пока цена актива не упала ниже плинтуса, он его слил.
Поэтому я сижу в эконом сегменте долгосрочки в старой вторичке. Там и спрос выше и рентабельность. Только потихоньку переползаю в районы получше, но так же в хрущики и чешки. Новострои или для себя, или в перепродажу.
шас ККЦ вискочить з трусов "де в КРЖН слово Одеса?"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:18
kingkongovets написав:
Kostia написав:Рыбалтский крут, что напротив труханов, правда если на труханов ом сделают станцию метро то это будет гидропарк. Интересно, есть ли петиции против открытия станции метро?)
людей там и так полно (сегодня был тупо аншлаг) ,там другая петиция нужна, о запрете спиртного
труханов если норм освоить - будет бимба
Мне кажется что лучше не надо этого делать, там и так хорошо. Запрет спиртного ничего не даст, сколько пытались. По моим наблюдениям, там и так немного пьют. Но я правда против метро там
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:21
pesikot написав:
А вы только по методичке шпарите ? и свою методичку защищаете ?
Прочитайте документы о безвизе.
Для работы в Европе всё равно нужна трудовая виза, иначе - это работа вчёрную
Но тема была про забитые окна на КРЖН.
Так вопрос, когда flyman
забьёт окна своего подвала ?
Увы (или к счастью), по безвизу в Польше можно работать до 3 месяцев. Нужно только зарегистрированное заявление от работодателя. Т.е. человек может приехать, найти работу уже на месте, подождать недельку пока делаются документы (хотя обычно эту недельку работают вчерную) и уже легально работать оставшиеся 2,5 месяца.
Забитые окна будут после очередного Большого П..еца. Сроки туманны, но он уже виднеется.
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