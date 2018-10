Додано: Пон 15 жов, 2018 19:23

Kostia написав: Мне кажется что лучше не надо этого делать, там и так хорошо. Запрет спиртного ничего не даст, сколько пытались. По моим наблюдениям, там и так немного пьют. Но я правда против метро там



там должна быть территория спорта и здорового образа жизни - антагонист гидрика

похоже шо у веталя такое же видение, а через пивничный мост - парк наталка и будущий парк почайна, плюс облагораживаемые днипровские склоны и велопешеходный мост на владимирскую гору

очень и очень одобрям там должна быть территория спорта и здорового образа жизни - антагонист гидрикапохоже шо у веталя такое же видение, а через пивничный мост - парк наталка и будущий парк почайна, плюс облагораживаемые днипровские склоны и велопешеходный мост на владимирскую горуочень и очень одобрям

Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 15 жов, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.