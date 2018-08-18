Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Мне кажется что лучше не надо этого делать, там и так хорошо. Запрет спиртного ничего не даст, сколько пытались. По моим наблюдениям, там и так немного пьют. Но я правда против метро там
там должна быть территория спорта и здорового образа жизни - антагонист гидрика похоже шо у веталя такое же видение, а через пивничный мост - парк наталка и будущий парк почайна, плюс облагораживаемые днипровские склоны и велопешеходный мост на владимирскую гору очень и очень одобрям
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 15 жов, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий.
Правильно сделал. 1. Жемчужины трещат. 2. Элитная Аркадия (на момент постройки 2-ой Жемчужины) превратилась в шанхай из-за безумной застройки. 3. Количество конкурентов возросло в десятки раз. Пока цена актива не упала ниже плинтуса, он его слил. Поэтому я сижу в эконом сегменте долгосрочки в старой вторичке. Там и спрос выше и рентабельность. Только потихоньку переползаю в районы получше, но так же в хрущики и чешки. Новострои или для себя, или в перепродажу.
Чешка моей мамы в Киеве ( 10 минут от метро ) за два( или три ) года с 50 до 35 просела. На пике 2008 цена 100 была.
Насчет застройки Генуэзской в этом году я убедился , ужас-ужас
Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
zzzzzz написав:А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий.
Правильно сделал. 1. Жемчужины трещат. 2. Элитная Аркадия (на момент постройки 2-ой Жемчужины) превратилась в шанхай из-за безумной застройки. 3. Количество конкурентов возросло в десятки раз. Пока цена актива не упала ниже плинтуса, он его слил. Поэтому я сижу в эконом сегменте долгосрочки в старой вторичке. Там и спрос выше и рентабельность. Только потихоньку переползаю в районы получше, но так же в хрущики и чешки. Новострои или для себя, или в перепродажу.
чешка моей мамы в Киеве ( 10 минут от метро ) за два( или три ) года с 50 до 35 просела. На пике 2008 цена 100 была.
Насчет застройки Генуэзской в этом году я убедился , ужас-ужас
Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%
Одесса подвергается групповому изнасилованию девелоперами. При чем уничтожают самые классные места.
Ну я категорически не согласен. КА-ТЕ-ГО-РИ-ЧЕС-КИ. Чтобы это понять - достаточно зайти на проспект между домами Рыбальского и зайти во двор Мордора. Кстити, когда стоишь на уровне 0 в Рыбальском, тебе кажется, что дома слева и справа всего 6 этажей в высоту, потому что 7й этаж и выше, уходят внутрь. Ну как это можно сравнивать с давлением 25-этажной отвесной стены Мордора?
Узбагойтесь. Я про вид из окна, который в 90% рыбальского будет как в мордоре
zzzzzz написав:Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
Я ее не оцениваю Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход. Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.
airmax78 написав: Сага - кросавчеги. Пока ни одного зашкварного проекта (я имею в виду проекты, которые уже на рендерах выглядят как кусок г0вна). У всех есть или были. У них - нет. Я бы им отдал под застройку весь Киев.
потихоньку 7 этажей превратились в 10. Но таки да, зашквара нет. С мыслью о застройке такими застройщиками Киева согласен.
zzzzzz написав:Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
Я ее не оцениваю Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход. Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
pesikot написав:А вы только по методичке шпарите ? и свою методичку защищаете ? Прочитайте документы о безвизе. Для работы в Европе всё равно нужна трудовая виза, иначе - это работа вчёрную Но тема была про забитые окна на КРЖН. Так вопрос, когда flyman забьёт окна своего подвала ?
Увы (или к счастью), по безвизу в Польше можно работать до 3 месяцев. Нужно только зарегистрированное заявление от работодателя. Т.е. человек может приехать, найти работу уже на месте, подождать недельку пока делаются документы (хотя обычно эту недельку работают вчерную) и уже легально работать оставшиеся 2,5 месяца. Забитые окна будут после очередного Большого П..еца. Сроки туманны, но он уже виднеется.
zzzzzz написав:Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
Я ее не оцениваю Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход. Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.
Когда ставки по валюте продолжили свое падение и летом дошло уже до смешного что чистыми больше 4% не получишь я понял что надо с депозитов перебираться понемного в недвигу, то тут надо сказать спасибо ФРС США ,эра дешевых денег закончилась и доллар становится более дорогим. Перед переходом в недвигу я все же считаю нужным для себя понимать как будет меняться стоимость средства производства. Если это средство производства будет продолжать падать по 2-4% в год , вообще не вижу смысла уходить с депозитов. Аренда допустим принесет 10% , а актив упадет в цене на 4% ,та лучше уже на депозите остаться без головняка.