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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23182319232023212322>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Мне кажется что лучше не надо этого делать, там и так хорошо. Запрет спиртного ничего не даст, сколько пытались. По моим наблюдениям, там и так немного пьют. Но я правда против метро там


там должна быть территория спорта и здорового образа жизни - антагонист гидрика
похоже шо у веталя такое же видение, а через пивничный мост - парк наталка и будущий парк почайна, плюс облагораживаемые днипровские склоны и велопешеходный мост на владимирскую гору
очень и очень одобрям
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 15 жов, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:23

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий.


Правильно сделал.
1. Жемчужины трещат.
2. Элитная Аркадия (на момент постройки 2-ой Жемчужины) превратилась в шанхай из-за безумной застройки.
3. Количество конкурентов возросло в десятки раз.
Пока цена актива не упала ниже плинтуса, он его слил.
Поэтому я сижу в эконом сегменте долгосрочки в старой вторичке. Там и спрос выше и рентабельность. Только потихоньку переползаю в районы получше, но так же в хрущики и чешки. Новострои или для себя, или в перепродажу.


Чешка моей мамы в Киеве ( 10 минут от метро ) за два( или три ) года с 50 до 35 просела. На пике 2008 цена 100 была.

Насчет застройки Генуэзской в этом году я убедился , ужас-ужас

Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:34

  zzzzzz написав:
  Elensk написав:
  zzzzzz написав:А в этом году той квартиры в которой я жил уже не было, он её продал, сдача в аренду не оправдала его инвестиционных ожиданий.


Правильно сделал.
1. Жемчужины трещат.
2. Элитная Аркадия (на момент постройки 2-ой Жемчужины) превратилась в шанхай из-за безумной застройки.
3. Количество конкурентов возросло в десятки раз.
Пока цена актива не упала ниже плинтуса, он его слил.
Поэтому я сижу в эконом сегменте долгосрочки в старой вторичке. Там и спрос выше и рентабельность. Только потихоньку переползаю в районы получше, но так же в хрущики и чешки. Новострои или для себя, или в перепродажу.


чешка моей мамы в Киеве ( 10 минут от метро ) за два( или три ) года с 50 до 35 просела. На пике 2008 цена 100 была.

Насчет застройки Генуэзской в этом году я убедился , ужас-ужас

Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%

Одесса подвергается групповому изнасилованию девелоперами. При чем уничтожают самые классные места.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Одесса подвергается групповому изнасилованию девелоперами. При чем уничтожают самые классные места.


как то вы слишком безэмоционально это констатируете, удивляюсь даже
похоже на одессу вам уже глубоко пох
ощущаете себя киевлянином?
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:40

  airmax78 написав:
  hume написав:большой разницы не вижу

Ну я категорически не согласен. КА-ТЕ-ГО-РИ-ЧЕС-КИ. Чтобы это понять - достаточно зайти на проспект между домами Рыбальского и зайти во двор Мордора. Кстити, когда стоишь на уровне 0 в Рыбальском, тебе кажется, что дома слева и справа всего 6 этажей в высоту, потому что 7й этаж и выше, уходят внутрь. Ну как это можно сравнивать с давлением 25-этажной отвесной стены Мордора?

Узбагойтесь. Я про вид из окна, который в 90% рыбальского будет как в мордоре
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:44

  zzzzzz написав:Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.


Я ее не оцениваю :)
Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход.
Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:48

  airmax78 написав:
Сага - кросавчеги. Пока ни одного зашкварного проекта (я имею в виду проекты, которые уже на рендерах выглядят как кусок г0вна). У всех есть или были. У них - нет. Я бы им отдал под застройку весь Киев.

потихоньку 7 этажей превратились в 10. Но таки да, зашквара нет. С мыслью о застройке такими застройщиками Киева согласен.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  zzzzzz написав:Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.


Я ее не оцениваю :)
Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход.
Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.

+
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  pesikot написав:А вы только по методичке шпарите ? и свою методичку защищаете ?
Прочитайте документы о безвизе.
Для работы в Европе всё равно нужна трудовая виза, иначе - это работа вчёрную
Но тема была про забитые окна на КРЖН.
Так вопрос, когда flyman забьёт окна своего подвала ?

Увы (или к счастью), по безвизу в Польше можно работать до 3 месяцев. Нужно только зарегистрированное заявление от работодателя. Т.е. человек может приехать, найти работу уже на месте, подождать недельку пока делаются документы (хотя обычно эту недельку работают вчерную) и уже легально работать оставшиеся 2,5 месяца.
Забитые окна будут после очередного Большого П..еца. Сроки туманны, но он уже виднеется.

Ничтожество
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:54

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.


Я ее не оцениваю :)
Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход.
Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.


Когда ставки по валюте продолжили свое падение и летом дошло уже до смешного что чистыми больше 4% не получишь я понял что надо с депозитов перебираться понемного в недвигу, то тут надо сказать спасибо ФРС США ,эра дешевых денег закончилась и доллар становится более дорогим.
Перед переходом в недвигу я все же считаю нужным для себя понимать как будет меняться стоимость средства производства. Если это средство производства будет продолжать падать по 2-4% в год , вообще не вижу смысла уходить с депозитов.
Аренда допустим принесет 10% , а актив упадет в цене на 4% ,та лучше уже на депозите остаться без головняка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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