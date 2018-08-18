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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2319232023212322>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:56

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Одесса подвергается групповому изнасилованию девелоперами. При чем уничтожают самые классные места.


как то вы слишком безэмоционально это констатируете, удивляюсь даже
похоже на одессу вам уже глубоко пох
ощущаете себя киевлянином?

ОДЕССА ПОДВЕРГАЕТСЯ ГРУППОВОМУ ИЗНАСИЛОВАНИЮ ДЕВЕЛОПЕРАМИ!! Остановим этот беспредел!!!
Так лучше?
Меня убивает то, что в Одессе нет ни одного местного девелопера, способного построить что-то кроме кича или УГ. В Киеве с этим намного лучше дела обстоят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:20

  kingkongovets написав:

труханов если норм освоить - будет бимба

Норм освоить в нашей стрене могут только бюджет :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:22

  zzzzzz написав:
  hume написав:фиксируются. Хреново когда на остаток ставят 60 кгрн/м :D


Шикарно )))) :mrgreen:
Кредиты и рассрочки зло :lol:

берите в Геосе там без кидалова
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:37

  zzzzzz написав:

Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.

Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Перед переходом в недвигу я все же считаю нужным для себя понимать как будет меняться стоимость средства производства. Если это средство производства будет продолжать падать по 2-4% в год , вообще не вижу смысла уходить с депозитов.


Так считать не получится. Недвига подвержена колебаниям во времени. Может через 5-10 лет она даст плюс 100%. Никто не знает.
Тут не проходит прямой расчет в %.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:55

  hume написав:
  zzzzzz написав:

Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.

Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.

а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:

Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.

Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.

а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад

"Это не остановить"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цена на недвигу будет подрастать ещё три месяца так точно, дальше зависит от политики...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:13

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  hume написав:Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.

а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад

"Это не остановить"(с)

и скажи что я не писал... Фейлес даже скринил... сейчас в недвигу пошли "новые деньги" понаехов.... проблема в том что "старым понаехам" недвига не нужна от слова совсем...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

следующим этапом будет что хаты по 5000 гривен имени васеньки, скоро быдут не всего лишь в 80 км от метро, а всего лишь в 30 км от метро... это перспектива 2-3 лет... это демография... с этим ничего не поделаешь
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