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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:20

  kingkongovets написав:

труханов если норм освоить - будет бимба

Норм освоить в нашей стрене могут только бюджет :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:22

  zzzzzz написав:
  hume написав:фиксируются. Хреново когда на остаток ставят 60 кгрн/м :D


Шикарно )))) :mrgreen:
Кредиты и рассрочки зло :lol:

берите в Геосе там без кидалова
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:37

  zzzzzz написав:

Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.

Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Перед переходом в недвигу я все же считаю нужным для себя понимать как будет меняться стоимость средства производства. Если это средство производства будет продолжать падать по 2-4% в год , вообще не вижу смысла уходить с депозитов.


Так считать не получится. Недвига подвержена колебаниям во времени. Может через 5-10 лет она даст плюс 100%. Никто не знает.
Тут не проходит прямой расчет в %.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 20:55

  hume написав:
  zzzzzz написав:

Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.

Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.

а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:

Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.

Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.

а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад

"Это не остановить"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цена на недвигу будет подрастать ещё три месяца так точно, дальше зависит от политики...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:13

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  hume написав:Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.

а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад

"Это не остановить"(с)

и скажи что я не писал... Фейлес даже скринил... сейчас в недвигу пошли "новые деньги" понаехов.... проблема в том что "старым понаехам" недвига не нужна от слова совсем...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

следующим этапом будет что хаты по 5000 гривен имени васеньки, скоро быдут не всего лишь в 80 км от метро, а всего лишь в 30 км от метро... это перспектива 2-3 лет... это демография... с этим ничего не поделаешь
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шото уня сегодня рано сломался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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