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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 20:20
kingkongovets написав:
труханов если норм освоить
- будет бимба
Норм освоить в нашей стрене могут только бюджет
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hume
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Додано: Пон 15 жов, 2018 20:22
берите в Геосе там без кидалова
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Додано: Пон 15 жов, 2018 20:37
zzzzzz написав:
Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 20:37
zzzzzz написав:
Перед переходом в недвигу я все же считаю нужным для себя понимать как будет меняться стоимость средства производства. Если это средство производства будет продолжать падать по 2-4% в год , вообще не вижу смысла уходить с депозитов.
Так считать не получится. Недвига подвержена колебаниям во времени. Может через 5-10 лет она даст плюс 100%. Никто не знает.
Тут не проходит прямой расчет в %.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 20:55
hume написав: zzzzzz написав:
Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.
а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:09
Оранжевый-хит сезона написав: hume написав: zzzzzz написав:
Еще к вам вопрос. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.
а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад
"Это не остановить"(с)
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:09
цена на недвигу будет подрастать ещё три месяца так точно, дальше зависит от политики...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:13
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: hume написав:
Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.
а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад
"Это не остановить"(с)
и скажи что я не писал... Фейлес даже скринил... сейчас в недвигу пошли "новые деньги" понаехов.... проблема в том что "старым понаехам" недвига не нужна от слова совсем...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:16
следующим этапом будет что хаты по 5000 гривен имени васеньки, скоро быдут не всего лишь в 80 км от метро, а всего лишь в 30 км от метро... это перспектива 2-3 лет... это демография... с этим ничего не поделаешь
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:18
шото уня сегодня рано сломался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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