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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:24

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад

"Это не остановить"(с)

рыбальский па 5 куе на выходе :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вы пишете про демографии. Кто-то вообще видит сколько иностранцев в Киеве живёт?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:27

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад

"Это не остановить"(с)

рыбальский па 5 куе на выходе :D

Было бы неплохо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:29

  airmax78 написав:Было бы неплохо.

сколько однух взяли?
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:33

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, подскажите сделки с недвигой не облагаются налогом если новую квартиру продаешь через 3 года после покупки ?


Что называть новой квартирой? В сданном доме с оформлением собственности? Да, без налогов можно продать только через 3 года.
Если котлован, то переоформление идет через переуступку и процент зависит от жадности застройщика - от 0 до 7%, то что я видела. Налоговая в этом празднике жизни не участвует.
Сейчас у моего застройщика (не буду называть, чтобы не тревожить быков) действует такая схема - договор переуступки только с ценой, которая выше цены покупки. С разницы платишь налоги. При этом 5% за оформление застройщику никто не отменял, поэтому получается 6-6,5% потерь, но есть белая справка о доходах на всю сумму.
В общем случае при преуступке вы сами должны задекларировать доход, но никто этого не делает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:44

  zzzzzz написав:
  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.


Я ее не оцениваю :)
Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход.
Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.


Когда ставки по валюте продолжили свое падение и летом дошло уже до смешного что чистыми больше 4% не получишь я понял что надо с депозитов перебираться понемного в недвигу, то тут надо сказать спасибо ФРС США ,эра дешевых денег закончилась и доллар становится более дорогим.
Перед переходом в недвигу я все же считаю нужным для себя понимать как будет меняться стоимость средства производства. Если это средство производства будет продолжать падать по 2-4% в год , вообще не вижу смысла уходить с депозитов.
Аренда допустим принесет 10% , а актив упадет в цене на 4% ,та лучше уже на депозите остаться без головняка.

Что-то вы запоздали. Когда в 16-ом ставки по депо закончились, я вложился в котлован, частично даже в кредит под 10% годовых в гривне, что психологически развязало мне руки с ситуативными выходами в гривну и гривнедепо. Сейчас все достроилось с ростом цены 40-50% за два года. Готовлю к сдаче. Ожидаемая рентабельность около 10% от текущих цен и, соответственно, 15% если считать от вложенной суммы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4474770:hume"]
Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.

а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад

"Это не остановить"(с)

и скажи что я не писал... Фейлес даже скринил... сейчас в недвигу пошли "новые деньги" понаехов.... проблема в том что "старым понаехам" недвига не нужна от слова совсем...[/quote]Много тебе чести тебя скринить. Ты столько "прогнозов" писал, особенно по курсу, что "прогноз от Унуноктия" стали нарицательным
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:47

  Vlad442 написав: Сейчас у моего застройщика (не буду называть, чтобы не тревожить быков) действует такая схема - договор переуступки только с ценой, которая выше цены покупки. С разницы платишь налоги. При этом 5% за оформление застройщику никто не отменял, поэтому получается 6-6,5% потерь, но есть белая справка о доходах на всю сумму.
В общем случае при преуступке вы сами должны задекларировать доход, но никто этого не делает.

Жлобский у вас застройщик. :mrgreen: В таком случае лучше государству заплатить 6,5%, а не в карман шаромыге. Вообще не понял такой переуступки
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:55

  Faceless написав:Много тебе чести тебя скринить. Ты столько "прогнозов" писал, особенно по курсу, что "прогноз от Унуноктия" стали нарицательным

ты ж писал что заскринил... обманул?
ладно скажи просто, я писал прошлым летом что в 2018 пройдём дно?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:58

  hume написав:
  Vlad442 написав: Сейчас у моего застройщика (не буду называть, чтобы не тревожить быков) действует такая схема - договор переуступки только с ценой, которая выше цены покупки. С разницы платишь налоги. При этом 5% за оформление застройщику никто не отменял, поэтому получается 6-6,5% потерь, но есть белая справка о доходах на всю сумму.
В общем случае при преуступке вы сами должны задекларировать доход, но никто этого не делает.

Жлобский у вас застройщик. :mrgreen: В таком случае лучше государству заплатить 6,5%, а не в карман шаромыге. Вообще не понял такой переуступки

Я не вникал, потому что не собираюсь продавать готовое раньше 3 лет, но люди считали, получалось, с учетом нотариусов, оценок, на готовом около 8,5% расходов.
Кому в карман, для большинства вообще не является определяющим моментом. Люди смотрят только что им выгодней.
Vlad442
 
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