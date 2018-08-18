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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:24
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад
"Это не остановить"(с)
рыбальский па 5 куе на выходе
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:26
Вы пишете про демографии. Кто-то вообще видит сколько иностранцев в Киеве живёт?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:27
hume написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад
"Это не остановить"(с)
рыбальский па 5 куе на выходе
Было бы неплохо.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:29
airmax78 написав:
Было бы неплохо.
сколько однух взяли?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:33
Elensk написав: zzzzzz написав:
Коллеги, подскажите сделки с недвигой не облагаются налогом если новую квартиру продаешь через 3 года после покупки ?
Что называть новой квартирой? В сданном доме с оформлением собственности? Да, без налогов можно продать только через 3 года.
Если котлован, то переоформление идет через переуступку и процент зависит от жадности застройщика - от 0 до 7%, то что я видела. Налоговая в этом празднике жизни не участвует.
Сейчас у моего застройщика (не буду называть, чтобы не тревожить быков) действует такая схема - договор переуступки только с ценой, которая выше цены покупки. С разницы платишь налоги. При этом 5% за оформление застройщику никто не отменял, поэтому получается 6-6,5% потерь, но есть белая справка о доходах на всю сумму.
В общем случае при преуступке вы сами должны задекларировать доход, но никто этого не делает.
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Vlad442
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:44
zzzzzz написав: Elensk написав: zzzzzz написав:
Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.
Я ее не оцениваю
Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход.
Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.
Когда ставки по валюте продолжили свое падение и летом дошло уже до смешного что чистыми больше 4% не получишь я понял что надо с депозитов перебираться понемного в недвигу, то тут надо сказать спасибо ФРС США ,эра дешевых денег закончилась и доллар становится более дорогим.
Перед переходом в недвигу я все же считаю нужным для себя понимать как будет меняться стоимость средства производства. Если это средство производства будет продолжать падать по 2-4% в год , вообще не вижу смысла уходить с депозитов.
Аренда допустим принесет 10% , а актив упадет в цене на 4% ,та лучше уже на депозите остаться без головняка.
Что-то вы запоздали. Когда в 16-ом ставки по депо закончились, я вложился в котлован, частично даже в кредит под 10% годовых в гривне, что психологически развязало мне руки с ситуативными выходами в гривну и гривнедепо. Сейчас все достроилось с ростом цены 40-50% за два года. Готовлю к сдаче. Ожидаемая рентабельность около 10% от текущих цен и, соответственно, 15% если считать от вложенной суммы.
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Vlad442
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:44
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
[quote="4474770:hume"]
Вопрос не ко мне, но тоже выскажусь. Вторичка, по моему скромному мнению, либо приостановилась, либо отскочила. Ещё этой весной/летом было довольно много предложений в классе эконом возле метро, сейчас ценнички повыше. А в центре квартиры "в хлам" уже существенно выше прошлогодних цен.
а будет ещё выше через пол года... я ж писал ещё год назад
"Это не остановить"(с)
и скажи что я не писал... Фейлес даже скринил... сейчас в недвигу пошли "новые деньги" понаехов.... проблема в том что "старым понаехам" недвига не нужна от слова совсем...[/quote]Много тебе чести тебя скринить. Ты столько "прогнозов" писал, особенно по курсу, что "прогноз от Унуноктия" стали нарицательным
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Faceless
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:47
Vlad442 написав:
Сейчас у моего застройщика (не буду называть, чтобы не тревожить быков) действует такая схема - договор переуступки только с ценой, которая выше цены покупки. С разницы платишь налоги. При этом 5% за оформление застройщику никто не отменял, поэтому получается 6-6,5% потерь, но есть белая справка о доходах на всю сумму.
В общем случае при преуступке вы сами должны задекларировать доход, но никто этого не делает.
Жлобский у вас застройщик.
В таком случае лучше государству заплатить 6,5%, а не в карман шаромыге. Вообще не понял такой переуступки
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:55
Faceless написав:
Много тебе чести тебя скринить. Ты столько "прогнозов" писал, особенно по курсу, что "прогноз от Унуноктия" стали нарицательным
ты ж писал что заскринил... обманул?
ладно скажи просто, я писал прошлым летом что в 2018 пройдём дно?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:58
hume написав: Vlad442 написав:
Сейчас у моего застройщика (не буду называть, чтобы не тревожить быков) действует такая схема - договор переуступки только с ценой, которая выше цены покупки. С разницы платишь налоги. При этом 5% за оформление застройщику никто не отменял, поэтому получается 6-6,5% потерь, но есть белая справка о доходах на всю сумму.
В общем случае при преуступке вы сами должны задекларировать доход, но никто этого не делает.
Жлобский у вас застройщик.
В таком случае лучше государству заплатить 6,5%, а не в карман шаромыге. Вообще не понял такой переуступки
Я не вникал, потому что не собираюсь продавать готовое раньше 3 лет, но люди считали, получалось, с учетом нотариусов, оценок, на готовом около 8,5% расходов.
Кому в карман, для большинства вообще не является определяющим моментом. Люди смотрят только что им выгодней.
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Vlad442
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