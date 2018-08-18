zzzzzz написав:

Elensk написав: zzzzzz написав: Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%. Вторичка в которой вы сидите на долгосроке, как вы оцениваете стоимость самой недвиги на горизонте 2-3 года. По Киеву я вижу падение , ежегодно в пару %%.



Я ее не оцениваю

Это средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход.

Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле. Я ее не оцениваюЭто средство производства. Оцениваю только рентабельность и валовый доход.Пока три сарая по стоимости одного приличного новостроя приносят в 1,5 - 2 раза больше денег за аренду. При этом три дешевых объекта лучше хеджируют риски, чем один дорогой. Требований у арендаторов к ним меньше, спрос больше, текущее обслуживание дешевле.

Когда ставки по валюте продолжили свое падение и летом дошло уже до смешного что чистыми больше 4% не получишь я понял что надо с депозитов перебираться понемного в недвигу, то тут надо сказать спасибо ФРС США ,эра дешевых денег закончилась и доллар становится более дорогим.Перед переходом в недвигу я все же считаю нужным для себя понимать как будет меняться стоимость средства производства. Если это средство производства будет продолжать падать по 2-4% в год , вообще не вижу смысла уходить с депозитов.Аренда допустим принесет 10% , а актив упадет в цене на 4% ,та лучше уже на депозите остаться без головняка.