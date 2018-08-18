Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: Сейчас у моего застройщика (не буду называть, чтобы не тревожить быков) действует такая схема - договор переуступки только с ценой, которая выше цены покупки. С разницы платишь налоги. При этом 5% за оформление застройщику никто не отменял, поэтому получается 6-6,5% потерь, но есть белая справка о доходах на всю сумму. В общем случае при преуступке вы сами должны задекларировать доход, но никто этого не делает.
Жлобский у вас застройщик. В таком случае лучше государству заплатить 6,5%, а не в карман шаромыге. Вообще не понял такой переуступки
Я не вникал, потому что не собираюсь продавать готовое раньше 3 лет, но люди считали, получалось, с учетом нотариусов, оценок, на готовом около 8,5% расходов. Кому в карман, для большинства вообще не является определяющим моментом. Люди смотрят только что им выгодней.
Оранжевый-хит сезона написав:сейчас продавать Эврику рано
То, что под аренду в панельках, я не собираюсь (и изначально не собирался) продавать. Разве что в долгосроке, когда/если цены улетят в небеса. Последняя покупка чисто под перепродажу. Не хочу делать с нуля дорогой ремонт в монолите. Не уверен, что смогу выжать достойную рентабельность. Продавать начну, когда последняя однушка комплекса исчезнет из прайсов застройщика, по цене, как будто дом уже построили. Плюс 100% к цене покупки.
А я, глядя на такие фото: https://www.facebook.com/borislav.berez ... 3659727056 (текст посредственный - можно не читать) все-таки верю, что в отдаленном будущем - через 2-3 года, люди, которые массово на выходные валят в Европу, просто не смогут больше смотреть в сторону гетто ПОХа или Теремков, и начнут выбирать дома, которые похожи на то, что они видели в Европе.