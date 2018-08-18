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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 22:07

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  Vlad442 написав: Сейчас у моего застройщика (не буду называть, чтобы не тревожить быков) действует такая схема - договор переуступки только с ценой, которая выше цены покупки. С разницы платишь налоги. При этом 5% за оформление застройщику никто не отменял, поэтому получается 6-6,5% потерь, но есть белая справка о доходах на всю сумму.
В общем случае при преуступке вы сами должны задекларировать доход, но никто этого не делает.

Жлобский у вас застройщик. :mrgreen: В таком случае лучше государству заплатить 6,5%, а не в карман шаромыге. Вообще не понял такой переуступки

Я не вникал, потому что не собираюсь продавать готовое раньше 3 лет, но люди считали, получалось, с учетом нотариусов, оценок, на готовом около 8,5% расходов.
Кому в карман, для большинства вообще не является определяющим моментом. Люди смотрят только что им выгодней.

сейчас продавать Эврику рано
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:сейчас продавать Эврику рано

То, что под аренду в панельках, я не собираюсь (и изначально не собирался) продавать. Разве что в долгосроке, когда/если цены улетят в небеса. Последняя покупка чисто под перепродажу. Не хочу делать с нуля дорогой ремонт в монолите. Не уверен, что смогу выжать достойную рентабельность.
Продавать начну, когда последняя однушка комплекса исчезнет из прайсов застройщика, по цене, как будто дом уже построили. Плюс 100% к цене покупки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 22:58

  Vlad442 написав: Плюс 100% к цене покупки.


Можно поподробней , интересно где такая рентабельность))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:00

  Vlad442 написав: Ожидаемая рентабельность около 10% от текущих цен и, соответственно, 15% если считать от вложенной суммы.


Это в каком районе на каких квартирах такая рентабельность ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Vlad442 написав: Плюс 100% к цене покупки.


Можно поподробней , интересно где такая рентабельность))
Её ещё нет, это хотелка Влада по Эврике от Аркады. И то, наверное, в гривне
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:03

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
  Vlad442 написав: Плюс 100% к цене покупки.


Можно поподробней , интересно где такая рентабельность))
Её ещё нет, это хотелка Влада по Эврике от Аркады. И то, наверное, в гривне


За 5 лет )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А я, глядя на такие фото: https://www.facebook.com/borislav.berez ... 3659727056
(текст посредственный - можно не читать) все-таки верю, что в отдаленном будущем - через 2-3 года, люди, которые массово на выходные валят в Европу, просто не смогут больше смотреть в сторону гетто ПОХа или Теремков, и начнут выбирать дома, которые похожи на то, что они видели в Европе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:13

  Vlad442 написав:Что-то вы запоздали. Когда в 16-ом ставки по депо закончились, я вложился в котлован, частично даже в кредит под 10% годовых в гривне, что психологически развязало мне руки с ситуативными выходами в гривну и гривнедепо. Сейчас все достроилось с ростом цены 40-50% за два года. Готовлю к сдаче. Ожидаемая рентабельность около 10% от текущих цен и, соответственно, 15% если считать от вложенной суммы.

Вы хоть раз за всё время можете написать с цифрами, ну ей богу вы строчите ежедневно многострочные посты, но ни разу, в отличии от форумчан, не написали

1) взял за х грн ($)
2) ориентировочная цена продажи х грн + 40%
3) цена аренды у грн.

А то всё вокруг да около. Всё твердите, что мы усеримся тут от того какой вы гениальный финансист.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:14

airmax78 Застройщик это бизнесмен и его цель прибыль. Пока можно лепить на 1ГА 700 квартир ,они это будут делать.

С 1 снтября вступил в силу новый ДБН , но наши продажные чиновники за взятки будут делать все что угодно. До тех пор пока не будет главенство закона,до тех будут 25 этажные МОРДОРЫ строить.


https://gdevkievezhithorosho.com/2018/0 ... %82%D1%8C/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:21

  zzzzzz написав:airmax78 Застройщик это бизнесмен и его цель прибыль. Пока можно лепить на 1ГА 700 квартир ,они это будут делать.

С 1 снтября вступил в силу новый ДБН , но наши продажные чиновники за взятки будут делать все что угодно. До тех пор пока не будет главенство закона,до тех будут 25 этажные МОРДОРЫ строить.


https://gdevkievezhithorosho.com/2018/0 ... %82%D1%8C/

Застройщики пусть лепят, но народ, который видел, что такое хорошо - просто не должен на такое вестись. Но родственник Хьюма меня, конечно, сегодня озадачил. Ну ладно под аренду, но "хочу там жить"... Капец какой-то.
airmax78
 
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