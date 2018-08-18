Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 Народ не должен вестись - поведется, куда он денется. Народ вообще по большому счету только на кухне может болтать. Это видно по политике, коррупция зашкалвает, но все молчат. На митинг от силы 100 человек ходят.
zzzzzz написав:airmax78 Народ не должен вестись - поведется, куда он денется. Народ вообще по большому счету только на кухне может болтать. Это видно по политике, коррупция зашкалвает, но все молчат. На митинг от силы 100 человек ходят.
Ккнговец говорит всё норм. Наш выбор Порошенко. Вот и из дбн норму про плотность застройки убрали.((
Vlad442 написав:Что-то вы запоздали. Когда в 16-ом ставки по депо закончились, я вложился в котлован, частично даже в кредит под 10% годовых в гривне, что психологически развязало мне руки с ситуативными выходами в гривну и гривнедепо. Сейчас все достроилось с ростом цены 40-50% за два года. Готовлю к сдаче. Ожидаемая рентабельность около 10% от текущих цен и, соответственно, 15% если считать от вложенной суммы.
Вы хоть раз за всё время можете написать с цифрами, ну ей богу вы строчите ежедневно многострочные посты, но ни разу, в отличии от форумчан, не написали
1) взял за х грн ($) 2) ориентировочная цена продажи х грн + 40% 3) цена аренды у грн.
А то всё вокруг да около. Всё твердите, что мы усеримся тут от того какой вы гениальный финансист.
Там ещё кредит 10%, а из того что я видела в договорах по Эврике, кредит подразумевает что метр растёт и сумма неоплаченных средств растёт... Но лучшая инвестиция 2015-2016