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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2321232223232324

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, заметьте, фото Мордора теперь используется в любой статье или репортаже о бесчеловечной застройке. Эталонный ЖК. Уверен, в нем еще фильм снимут, а может и сериал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:25

airmax78
Народ не должен вестись - поведется, куда он денется.
Народ вообще по большому счету только на кухне может болтать.
Это видно по политике, коррупция зашкалвает, но все молчат. На митинг от силы 100 человек ходят.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:42

  zzzzzz написав:airmax78
Народ не должен вестись - поведется, куда он денется.
Народ вообще по большому счету только на кухне может болтать.
Это видно по политике, коррупция зашкалвает, но все молчат. На митинг от силы 100 человек ходят.

Ккнговец говорит всё норм. Наш выбор Порошенко. Вот и из дбн норму про плотность застройки убрали.((
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Уверен, в нем еще фильм снимут, а может и сериал.

Марвелл будет снимать там трущобы Готема в новом Бетмене
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 00:06

  hume написав:
  Vlad442 написав:Что-то вы запоздали. Когда в 16-ом ставки по депо закончились, я вложился в котлован, частично даже в кредит под 10% годовых в гривне, что психологически развязало мне руки с ситуативными выходами в гривну и гривнедепо. Сейчас все достроилось с ростом цены 40-50% за два года. Готовлю к сдаче. Ожидаемая рентабельность около 10% от текущих цен и, соответственно, 15% если считать от вложенной суммы.

Вы хоть раз за всё время можете написать с цифрами, ну ей богу вы строчите ежедневно многострочные посты, но ни разу, в отличии от форумчан, не написали

1) взял за х грн ($)
2) ориентировочная цена продажи х грн + 40%
3) цена аренды у грн.

А то всё вокруг да около. Всё твердите, что мы усеримся тут от того какой вы гениальный финансист.

Там ещё кредит 10%, а из того что я видела в договорах по Эврике, кредит подразумевает что метр растёт и сумма неоплаченных средств растёт... Но лучшая инвестиция 2015-2016 :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 00:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Просто смотрим. Комментариев не нужно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 00:34

К теме несут ли физики деньги в банки.
Вот нарисовал график всех депозитов ( гривневые и валютные) выраженный в долларах США и справочно курс гривны добавил

Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 06:27

  zzzzzz написав:airmax78 Застройщик это бизнесмен и его цель прибыль. Пока можно лепить на 1ГА 700 квартир ,они это будут делать.

С 1 снтября вступил в силу новый ДБН , но наши продажные чиновники за взятки будут делать все что угодно. До тех пор пока не будет главенство закона,до тех будут 25 этажные МОРДОРЫ строить.


https://gdevkievezhithorosho.com/2018/0 ... %82%D1%8C/

недавно був жаркий спір, що будуть зносити хрущівки....
думаю, що років за 10..20 зносити будуть неогетто аля ПОХ,
а хрущівки будуть стояти далі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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