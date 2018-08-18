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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, заметьте, фото Мордора теперь используется в любой статье или репортаже о бесчеловечной застройке. Эталонный ЖК. Уверен, в нем еще фильм снимут, а может и сериал.
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:25
airmax78
Народ не должен вестись - поведется, куда он денется.
Народ вообще по большому счету только на кухне может болтать.
Это видно по политике, коррупция зашкалвает, но все молчат. На митинг от силы 100 человек ходят.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:42
Ккнговец говорит всё норм. Наш выбор Порошенко. Вот и из дбн норму про плотность застройки убрали.((
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Марвелл будет снимать там трущобы Готема в новом Бетмене
Додано: Вів 16 жов, 2018 00:06
Там ещё кредит 10%, а из того что я видела в договорах по Эврике, кредит подразумевает что метр растёт и сумма неоплаченных средств растёт... Но лучшая инвестиция 2015-2016
Додано: Вів 16 жов, 2018 00:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Просто смотрим. Комментариев не нужно.
Додано: Вів 16 жов, 2018 00:34
К теме несут ли физики деньги в банки.
Вот нарисовал график всех депозитов ( гривневые и валютные) выраженный в долларах США и справочно курс гривны добавил
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 06:27
недавно був жаркий спір, що будуть зносити хрущівки....
думаю, що років за 10..20 зносити будуть неогетто аля ПОХ,
а хрущівки будуть стояти далі
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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