Додано: Вів 16 жов, 2018 07:16

hume написав: Ккнговец говорит всё норм. Наш выбор Порошенко. Вот и из дбн норму про плотность застройки убрали.((



вы всегда можете проголосовать за более лучшего кандидата, который вернет в дбн норму про плотность застройки

у кого в программе такое есть?

у косатой твари, или у афериста рабиновича?

