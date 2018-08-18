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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, заметьте, фото Мордора теперь используется в любой статье или репортаже о бесчеловечной застройке. Эталонный ЖК. Уверен, в нем еще фильм снимут, а может и сериал.
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:25
airmax78
Народ не должен вестись - поведется, куда он денется.
Народ вообще по большому счету только на кухне может болтать.
Это видно по политике, коррупция зашкалвает, но все молчат. На митинг от силы 100 человек ходят.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:42
Ккнговец говорит всё норм. Наш выбор Порошенко. Вот и из дбн норму про плотность застройки убрали.((
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Марвелл будет снимать там трущобы Готема в новом Бетмене
Додано: Вів 16 жов, 2018 00:06
Там ещё кредит 10%, а из того что я видела в договорах по Эврике, кредит подразумевает что метр растёт и сумма неоплаченных средств растёт... Но лучшая инвестиция 2015-2016
Додано: Вів 16 жов, 2018 00:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Просто смотрим. Комментариев не нужно.
Додано: Вів 16 жов, 2018 00:34
К теме несут ли физики деньги в банки.
Вот нарисовал график всех депозитов ( гривневые и валютные) выраженный в долларах США и справочно курс гривны добавил
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 06:27
недавно був жаркий спір, що будуть зносити хрущівки....
думаю, що років за 10..20 зносити будуть неогетто аля ПОХ,
а хрущівки будуть стояти далі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 16 жов, 2018 07:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы всегда можете проголосовать за более лучшего кандидата, который вернет в дбн норму про плотность застройки
у кого в программе такое есть?
у косатой твари, или у афериста рабиновича?
с каким кандидатом лично вы связываете надежды на покрашення?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 16 жов, 2018 07:26
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
народ хоть и оглушается со всех сторон рашапропагандой, призывающей снести это столь неудобное кремлю «правительство барыг», все же достаточно мудр, шоп вестись на говномутов, созывающих очередной 100500ый майдан, а на шо конкретно он способен показал и в 2013-2014 и позже
поэтому один тупорыло-истеричный сброд и ходит на эти сходняки, судя по их лицам - типичный антимайдан
а избитый штамп «коррупция зашкаливает» приберегите для более неискушенных читателей - это из серии “нашли до чего доепаться», уже подташнивает от него
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 жов, 2018 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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