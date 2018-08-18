Уже обживаются
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Группа “ТАС” Сергея Тигипко получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение участка площадью 0,44 га по ул. Большая Васильковская, 35-35б-37 в Печерском районе Киева, на котором ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ТРЦ Gulliver заинтересовались 10 покупателей
Стартовая цена продажи лота составляет 18,2 млрд грн
Для принятия участия в аукционе участники должны внести гарантийный взнос - 908,8 млн грн
======
а говорите денег нет
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:39
Бачу вихідні пройшли в бравій дискусії двох моїх любимих комплексів: жк мордор і рибальскай.
Що Я хочу сказати. Жк мордор ідеальний, найкращий, мегасуперпуперкласнореспактабельний для здачі в оренду нежитлового приміщення.
Жалію що попродавав ..... хоч і з + 100% чистими за 1 рік... всі хто пишуть що жах - не праві. Ви просто не змогли знайти плюси. І не забуваємо. 27500 дол за 50 метрову з правильним плануванням квартиру...
Жк рибальскай. Це моя мрія. Надіюсь буду там жити. Ставити електромобіль на зарядку, смажити ББК.
Зи. Не буває чорного і білого. Будьте простіші, а то жити Вам в хрущі на тампере:-)
Зизи. Особливо ржачний людина муха з думкою про знесення жк мордор, яка лунає з напівпідвалу ипеней Іпеня.
Всім процвітання!
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До речі, на форумі прийнято також взяти уноктія і оранж сіті. Пропоную продовжити щодо уноктія і перестати про оранж сіті. Таки класний об'єкт, необхідно тільки трішки придивитися:-)
Всім процвітання!
|