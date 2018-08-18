Уже обживаются
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Группа “ТАС” Сергея Тигипко получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение участка площадью 0,44 га по ул. Большая Васильковская, 35-35б-37 в Печерском районе Киева, на котором ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ТРЦ Gulliver заинтересовались 10 покупателей
Стартовая цена продажи лота составляет 18,2 млрд грн
Для принятия участия в аукционе участники должны внести гарантийный взнос - 908,8 млн грн
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а говорите денег нет
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:39
Бачу вихідні пройшли в бравій дискусії двох моїх любимих комплексів: жк мордор і рибальскай.
Що Я хочу сказати. Жк мордор ідеальний, найкращий, мегасуперпуперкласнореспактабельний для здачі в оренду нежитлового приміщення.
Жалію що попродавав ..... хоч і з + 100% чистими за 1 рік... всі хто пишуть що жах - не праві. Ви просто не змогли знайти плюси. І не забуваємо. 27500 дол за 50 метрову з правильним плануванням квартиру...
Жк рибальскай. Це моя мрія. Надіюсь буду там жити. Ставити електромобіль на зарядку, смажити ББК.
Зи. Не буває чорного і білого. Будьте простіші, а то жити Вам в хрущі на тампере:-)
Зизи. Особливо ржачний людина муха з думкою про знесення жк мордор, яка лунає з напівпідвалу ипеней Іпеня.
Всім процвітання!
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До речі, на форумі прийнято також взяти уноктія і оранж сіті. Пропоную продовжити щодо уноктія і перестати про оранж сіті. Таки класний об'єкт, необхідно тільки трішки придивитися:-)
Всім процвітання!
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Он ещё новый БЦ строит у м. Тараса Шевченко.
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:54
где именно?
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сложно посчитать по чем взял, потому что пользовался рассрочкой.
Уже давно, после того, как затравили Трибеку с Крушами, никто из форумчан не выкладывает достоверные цифры. И я не буду. Прайсы были в открытом доступе, у многих заскринены, курс можно посмотреть на Миняйло, олх тоже еще работает.
Кредит подразумевает, что 100% метров оплачена. Часть с помощью кредитных средств.
Корень пятой степени из двух равен 15% годовых. Надеюсь, что до 5 лет дело не дойдет.
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оленівська 23, Podil Mall с БЦ и рестораном
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:28
А можно подробности про +100% за год ?
Живите своим умом!
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