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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:23

Кажись тут народ покупал Квартиры по 7 тыс долл за 1к.
Уже обживаются

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X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Группа “ТАС” Сергея Тигипко получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение участка площадью 0,44 га по ул. Большая Васильковская, 35-35б-37 в Печерском районе Киева, на котором ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ТРЦ Gulliver заинтересовались 10 покупателей
Стартовая цена продажи лота составляет 18,2 млрд грн
Для принятия участия в аукционе участники должны внести гарантийный взнос - 908,8 млн грн
======
а говорите денег нет
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:39

Бачу вихідні пройшли в бравій дискусії двох моїх любимих комплексів: жк мордор і рибальскай.
Що Я хочу сказати. Жк мордор ідеальний, найкращий, мегасуперпуперкласнореспактабельний для здачі в оренду нежитлового приміщення.
Жалію що попродавав ..... хоч і з + 100% чистими за 1 рік... всі хто пишуть що жах - не праві. Ви просто не змогли знайти плюси. І не забуваємо. 27500 дол за 50 метрову з правильним плануванням квартиру...

Жк рибальскай. Це моя мрія. Надіюсь буду там жити. Ставити електромобіль на зарядку, смажити ББК.


Зи. Не буває чорного і білого. Будьте простіші, а то жити Вам в хрущі на тампере:-)

Зизи. Особливо ржачний людина муха з думкою про знесення жк мордор, яка лунає з напівпідвалу ипеней Іпеня.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі, на форумі прийнято також взяти уноктія і оранж сіті. Пропоную продовжити щодо уноктія і перестати про оранж сіті. Таки класний об'єкт, необхідно тільки трішки придивитися:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:Группа “ТАС” Сергея Тигипко получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение участка площадью 0,44 га по ул. Большая Васильковская, 35-35б-37 в Печерском районе Киева, на котором ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.
Он ещё новый БЦ строит у м. Тараса Шевченко.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:54

  Faceless написав:
X-Fresh написав:Группа “ТАС” Сергея Тигипко получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение участка площадью 0,44 га по ул. Большая Васильковская, 35-35б-37 в Печерском районе Киева, на котором ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.
Он ещё новый БЦ строит у м. Тараса Шевченко.

где именно?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вы хоть раз за всё время можете написать с цифрами, ну ей богу вы строчите ежедневно многострочные посты, но ни разу, в отличии от форумчан, не написали

Сложно посчитать по чем взял, потому что пользовался рассрочкой.
Уже давно, после того, как затравили Трибеку с Крушами, никто из форумчан не выкладывает достоверные цифры. И я не буду. Прайсы были в открытом доступе, у многих заскринены, курс можно посмотреть на Миняйло, олх тоже еще работает.
  stm написав:Там ещё кредит 10%, а из того что я видела в договорах по Эврике, кредит подразумевает что метр растёт и сумма неоплаченных средств растёт... Но лучшая инвестиция 2015-2016

Кредит подразумевает, что 100% метров оплачена. Часть с помощью кредитных средств.
  zzzzzz написав:За 5 лет )))

Корень пятой степени из двух равен 15% годовых. Надеюсь, что до 5 лет дело не дойдет.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:
  Faceless написав:
X-Fresh написав:Группа “ТАС” Сергея Тигипко получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение участка площадью 0,44 га по ул. Большая Васильковская, 35-35б-37 в Печерском районе Киева, на котором ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.
Он ещё новый БЦ строит у м. Тараса Шевченко.

где именно?
Оленівська 23, Podil Mall с БЦ и рестораном
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:28

  Первый написав: Жк мордор ідеальний, найкращий, мегасуперпуперкласнореспактабельний для здачі в оренду нежитлового приміщення.
Жалію що попродавав ..... хоч і з + 100% чистими за 1 рік... всі хто пишуть що жах - не праві. Ви просто не змогли знайти плюси. І не забуваємо.


А можно подробности про +100% за год ?
Живите своим умом!
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